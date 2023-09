BI Catat Rupiah Stabil pada Rp15.320 per Dolar AS Pekan Ini

BERDASARKAN kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah. Pada periode 4 – 8 September 2023, nilai tukar rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.320 per dolar AS (US$).

"Sedangkan untuk Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,56%. Indeks dolar AS (DXY) menguat ke level 105,06. Yield UST (US Treasury) Note tenor 10 tahun naik ke level 4,244%," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Jumat (8/9).

Pada pagi hari Jumat, 8 September 2023, nilai tukar Rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.320 per dolar AS. Yield SBN 10 tahun turun ke 6,55%.

Aliran modal asing untuk minggu pertama September 2023, berdasarkan data transaksi 4 – 7 September 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,57 triliun terdiri dari jual neto Rp7,06 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp0,5 triliun di pasar saham.

Selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen s.d. 7 September 2023, nonresiden beli neto Rp84,74 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp1,74 triliun di pasar saham.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Erwin. (Z-10)