Kurs Rupiah Hari Ini, Senin 8 Agustus 2025: Menguat imbas Data Lapangan Kerja AS Buruk

Ilustrasi(Antara)

Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Senin 4 Agustus 2025, dibuka menguat sebesar 104 poin atau 0,63% menjadi Rp16.409 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.513 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong penguatan nilai tukar rupiah hari ini didorong data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah.

"Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS yang melemah cukup tajam setelah data pekerjaan AS NFP yang sangat lemah memicu peningkatan pada prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed (Federal Reserve)," ujar Lukman di Jakarta, Senin.

NFP AS tercatat sebesar 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025. Angka itu jauh di bawah ekspektasi pasar yang mencapai 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu dari 147 ribu. Tingkat pengangguran, naik tipis dari 4,1% pada Juni menjadi 4,2% pada Juli. .

Sementara itu, rasio lapangan kerja terhadap populasi stabil di angka 59,6 persen pada bulan Juli, dan jumlah orang yang bukan angkatan kerja tetapi saat ini menginginkan pekerjaan sedikit berubah yaitu 6,2 juta.

Terkait rata-rata pendapatan per jam untuk semua karyawan non-pertanian, naik 0,3% menjadi 36,44 per dolar AS pada bulan Juli dibandingkan dengan Juni, sementara secara tahunan naik 3,9%.

Menurut Lukman, data NFP AS yang melemahkan kurs dolar AS mendorong harapan pemangkasan suku bunga Fed sebanyak dua kali pada tahun ini sebesar 100% dengan total 50 basis points (bps). Ekspektasi tiga kali pemangkasan suku bunga dengan total 75 bps juga meningkat dari 46,4% menjadi 48,1%. Potensi pemotongan tersebut diperkirakan terjadi pada September, Oktober, dan Desember.

"Pelemahan besar pada data tenaga kerja ini besar kemungkinan karena kekhawatiran investor akan tarif Trump yang akan berdampak sangat negatif pada perekonomian AS," tandas Lukman. (Ant/E-3)