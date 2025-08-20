Kurs Rupiah Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Melemah karena Faktor Eksternal

Ilustrasi(Antara)

Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Rabu 19 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 57 poin atau 0,35% menjadi Rp16.302 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.245 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah hari ini dipengaruhi langkah S&P mempertahankan peringkat kredit Amerika Serikat (AS) di level AA+.

“Langkah S&P yang mempertahankan rating kredit AS mendukung dolar AS,” ujar Lukman di Jakarta, Rabu.

S&P mengatakan AS dapat mempertahankan kredit kendati adanya tekanan fiskal dari Pemotongan Pajak AS. Hal itu dikarenakan pendapatan tarif dinilai akan secara umum mengimbangi fiskal yang lebih lemah.

Kebijakan tarif AS telah menghasilkan US$135 miliar hingga Juli 2025. Ketika Trump menjabat pada Januari 2025, pendapatan tarif bersih bulanan mencapai US$7,3 miliar, turun menjadi US$7,2 miliar pada Februari, dan naik menjadi US$8,2 miliar pada Maret. Memasuki bulan April, pendapatan tarif melonjak tajam menjadi US$15,6 miliar, lalu US$22,2 miliar pada Mei, kemudian US$26,6 miliar pada Juni, dan US$27,7 miliar di bulan Juli.

Pelemahan rupiah juga dipengaruhi antisipasi investor menjadi pidato hawkish yang disampaikan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell.

“Powell sendiri seharusnya masih akan tetap melihat inflasi akan naik oleh tarif, apakah dia akan mengatakan bahwa ini hanya bersifat one time atau berkelanjutan, investor ingin mengetahui juga bila tekanan Trump (ancaman tuntutan) pada Powell akan bisa merubah sikapnya,” kata Lukman.

Meninjau sentimen dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) diperkirakan bakal mempertahankan suku bunga di level 5,25%. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dia memprediksi kurs rupiah hari ini berada di kisaran Rp16.150-Rp16.300 per dolar AS. (Ant/E-3)