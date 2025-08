Kurs Rupiah Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025: Berpotensi Melemah

Ilustrasi(Antara)

Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Rabu 6 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 1 poin atau 0,01% menjadi Rp16.391 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.390 per dolar AS.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menganggap pelemahan nilai tukar rupiah hari ini dipengaruhi pertumbuhan data Institute of Supply Management (ISM) dan S&P Amerika Serikat (AS) per Juli 2025.

“Data ISM dan S&P mengenai sektor jasa atau nonmanufaktur AS bulan Juli yang dirilis semalam, masih memperlihatkan pertumbuhan atau ekspansi,” ujar Ariston di Jakarta, Rabu.

Baca juga : Kurs Rupiah Hari Ini, Selasa 5 Agustus 2025: Berpotensi Menguat imbas Rilis PDB

Tercatat, data ISM nonmanufaktur prices sebesar 69,9 dari perkiraan 66,5, ISM nonmanufaktur Purchasing Managers Index (PMI) 50,1 dari dugaan 51,5, S&P Global Services PMI 55,7 dari prediksi 55,2, serta S&P Global Composite PMI 55,1 dari ekspektasi 54,6.

Menurut dia, capaian itu menunjukkan resiliensi ekonomi AS terhadap masalah kenaikan tarif AS. “Hasil ini bisa memicu penguatan dolar AS hari ini,” tuturnya.

Di sisi lain, rencana pengenaan tarif baru ke sektor lain seperti cip dan obat oleh AS disebut bisa memberikan sentimen, sehingga pasar masuk ke aset aman di dolar AS.

Baca juga : Kurs Rupiah Hari Ini, Senin 8 Agustus 2025: Menguat imbas Data Lapangan Kerja AS Buruk

Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif pada produk farmasi dengan pungutan yang akan mencapai 250% dalam beberapa tahun ke depan untuk mendorong produk domestik. Selain itu, dirinya menyampaikan bakal mengumumkan tarif baru untuk semikonduktor dan cip pada pekan depan.

“Potensi pelemahan kurs rupiah hari ini ke arah Rp16.500, dengan potensi support di sekitar Rp16.350,” ujar Ariston. (Ant/E-3)