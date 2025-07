Kurs Rupiah Hari Ini, Senin 28 Juli 2025: Berpeluang Menguat Imbas Kesepakatan Dagang

Ilustrasi(Antara)

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 28 Juli 2025, mengalami pelemahan sebesar 9 poin atau 0,06% menjadi Rp16.329 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.320 per dolar AS. Kendati melemah saat pembukaan, analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah hari ini berpotensi menguat seiring harapan kesepakatan tarif ke depan, menyusul perjanjian antara Uni Eropa (UE) dengan Amerika Serikat (AS).

“Namun, penguatan mungkin terbatas dan juga ada potensi berbalik melemah, mengingat pekan ini investor mengantisipasi sikap hawkish The Fed dalam FOMC (Federal Open Market Committee),” katan Lukman Leong, di Jakarta, Senin.

Kesepakatan perdagangan antara AS dan UE mencakup tarif nol banding nol untuk produk-produk strategis tertentu, termasuk semua pesawat dan komponennya, serta bahan baku kritis. Hal ini juga mencakup bahan kimia tertentu, obat generik tertentu, peralatan semikonduktor, produk pertanian tertentu, hingga sumber daya alam.

Presiden Komisi Eropa Von der Leyen mengatakan UE akan membeli sejumlah besar gas alam cair, minyak bumi, dan bahan bakar nuklir dari AS. Ia juga menjelaskan bahwa nilai energi yang diimpor dari AS akan mencapai US$750 miliar dalam tiga tahun, atau US$250 miliar setiap tahunnya.

Di sisi lain, potensi penguatan kurs rupiah diprediksi terbatas, karena The Fed diduga takkan memangkas suku bunga dan Gubernur Bank Sentral AS bakal kembali mengeluarkan pernyataan hawkish terkait inflasi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah hari ini diprediksi berkisar Rp16.250-Rp16.400 per dolar AS. (Ant/E-3)