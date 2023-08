CIMB Niaga Hadirkan Edukasi Perbankan di Mall melalui Digital Lounge Carnival 2023

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyelenggarakan “Roadshow CIMB Niaga Digital Lounge Carnival” di CIMB Niaga Digital Lounge Central Park Mall Jakarta, pada 14 Agustus - 14 September 2023.

Acara yang dikemas unik dan segar ini, terdiri dari serangkaian program yaitu Mini Talkshow, Photo Challenge, dan Digital Lounge Carnival Special Deals. Kegiatan ini sekaligus merupakan persembahan CIMB Niaga kepada seluruh masyarakat dalam rangka ulang tahun ke-68.

CIMB Niaga Digital Lounge merupakan kantor cabang berkonsep serba digital dan paperless yang memberikan kemudahan layanan perbankan secara mandiri (self service) dan one stop service di lokasi strategis dengan waktu operasional yang lebih fleksibel termasuk di hari libur.

Konsep kantor cabang digital yang diperkenalkan CIMB Niaga sejak tahun 2013, kini terus dikembangkan dan telah tersebar luas di 29 mall, 2 perkantoran, dan 5 universitas yang berada di berbagai kota besar di Indonesia.

Head of Digital Banking, Branchless & Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh menyatakan, sebagai salah satu pelopor layanan kantor cabang digital di mall, CIMB Niaga ingin memberikan nilai tambah kepada masyarakat untuk merasakan pengalaman yang lebih baik saat bertransaksi di Digital Lounge.

"Karena itu, kami menghadirkan Roadshow CIMB Niaga Digital Lounge Carnival di berbagai CIMB Niaga Digital Lounge, dimulai dari CIMB Niaga Digital Lounge Central Park Mall Jakarta," kata Lusi saat meninjau CIMB Niaga Digital Lounge Carnival di Central Park Mall Jakarta, Kamis (31/8)

Layanan tersebut hadir lebih dekat dengan nasabah di mall dengan waktu operasional yang lebih panjang dan fleksibel sehingga nasabah tidak perlu antri di kantor cabang.

Pada rangkaian Roadshow CIMB Niaga Digital Lounge Carnival ini, masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan. Pertama, Mini Talkshow yang menghadirkan pembicara inspiratif membahas topik seputar gaya hidup, wirausaha, dan peluang karir bagi generasi muda.

Talkshow diadakan setiap Sabtu mulai 19 Agustus hingga 7 September 2023. Pengunjung dan nasabah bisa mengikuti talkshow bertema “Less is More: Boost your Confidence with the Art of Minimalism” bersama Aktor dan Fashion Influencer Daffa Wardhana.

Selain itu, pada Kamis, 7 September 2023 juga dihadirkan talkshow bertema “Through Harmony and Happiness: Strong Foundation for a Healthy Relationship” bersama selebritis sekaligus Brand Ambassador CIMB Niaga Sandra Dewi.

Kedua, Photo Challenge. Para pengunjung diundang untuk berbagi pengalaman dan keseruan mereka saat berkunjung ke CIMB Niaga Digital Lounge Carnival dan membagikannya di media sosial.

Tersedia total hadiah Rp25 juta untuk 100 pemenang terbaik. Ketiga, Digital Lounge Carnival Special Deals, yaitu program khusus yang menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah dan non-nasabah berupa lelang barang termasuk tas eksklusif, eVoucher senilai Rp100.000 untuk menonton di XXI, dan saldo Rekening Ponsel senilai Rp25.000. Selain itu, setiap hari Sabtu selama program berlangsung, ada lelang gadget mewah dimulai dari Rp500.000.

CIMB Niaga Digital Lounge Carnival di Central Park Mall Jakarta akan berlangsung hingga 14 September 2023. Acara terbuka untuk seluruh nasabah dan calon nasabah, termasuk segmen anak muda dan keluarga. (RO/E-1)