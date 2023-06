Pertamina Energizing Your Action: Lingkungan Lestari, Masyarakat Sejahtera

KOLABORASI antara pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan menjadi kunci mencapai tujuan keberlanjutan. Perilaku kecil dari setiap orang akan berdampak pada lingkungan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera di masa depan.

Hal ini menjadi diskusi dalam talkshow inspiratif “Giving Back to the Community, Giving Back to the Environment”, dalam acara Pertamina Energizing Your Action, Sabtu (17/6) di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.

Talkshow dibawakan oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, public figure sekaligus aktivis sosial Cinta Laura, dan penggiat Desa Energi Berdikari Pertamina di Karawang Enjang Ramdhani.

Dalam sesi ini, Emma Sri Martini menyampaikan, pihaknya tak hanya menjalankan aktivitas bisnis dan operasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, Pertamina juga berkolaborasi dengan banyak pihak, baik itu KLHK, institusi pendidikan hingga masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satunya dengan program Desa Energi Berdikari yang menjadi salah satu program unggulan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perseroan.

Program Desa Energi Berdikari

Dalam Desa Energi Berdikari, Pertamina mengajak warga untuk menjaga kelestarian, serta memberikan akses dan edukasi terhadap energi baru terbarukan (EBT).

Dengan program ini, masyarakat memiliki sumber energi alternatif yang tak hanya dapat menghemat biaya listrik tapi juga ikut berkontribusi untuk menurunkan kadar emisi di lingkungannya.

Emma menambahkan, Pertamina juga masuk ke SMA untuk mensosialisasikan kepedulian lingkungan di kalangan pendidikan.

“Pendidikan menjadi satu hal yang sangat kita highlight, untuk mengajak generasi muda paham dan peduli pada pelestarian alam,” terang Emma.

Hadirkan Cinta Laura

Selaras, aktris dan aktivis sosial Cinta Laura mengatakan bahwa gaya hidup yang tidak ramah lingkungan akan berdampak di hari-hari yang akan datang.

“Salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendorong untuk mengubah perilaku adalah menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kalian sendiri. Yang aku lakukan adalah kita mengambil sampah plastik yang ada di jalan, dan meminta orang-orang,” kata Cinta.

Sementara Enjang Ramdhani menyampaikan, masyarakat Karawang telah menikmati berbagai manfaat dari program Desa Energi Berdikari Pertamina.

Ia menjelaskan, bahwa Pertamina sangat mendukung penuh aspirasi masyarakat, yang bertujuan agar wilayah tempat tinggalnya bisa menjadi lebih baik.

“Pertamina sangat aware dengan kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah saat ini Desa Energi Berdikari di Karawang telah memasuki tahun ketiga dan masih efektif dalam memberikan yang terbaik bagi desa,” ujar Enjang.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, kegiatan Pertamina Energizing Your Action bertujuan memberi edukasi bagi generasi muda dan masyarakat umum mengenai tantangan perubahan iklim.

"Kami ingin berdiskusi bersama generasi muda, berbagi ide dan pandangan mengenai aksi nyata apa yang bisa kita lakukan, demi masa depan bumi," jelas Fadjar.

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan acara Pertamina Energizing Your Action, yakni wadah kreatif edukasi lingkungan hidup untuk masyarakat.

Ajang yang berisi berbagai talkshow dan kegiatan lingkungan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi kepada para generasi muda tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Salah satunya, dalam rangka mempercepat akses dan transisi EBT di masyarakat, yang dapat menopang program Sustainable Development Goals (SDGs).

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (RO/S-4)