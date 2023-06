Tanggo dan Feel Matcha Kolaborasi Dukung Tren Gaya Hidup Sehat 

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara pemasok teh nomor 9 ke Jepang dengan nilai transaksi sebesar USD 3.2 juta.

Jepang adalah salah satu negara yang dikenal memiliki tradisi minum teh khas dan unik. Produk olahan teh asal Jepang yang telah mendunia adalah Matcha.

Matcha dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan nutrisi yang tinggi dan juga antioksidan.

Tango, produk wafer besutan OT Group, menggandeng gerai Kafe Feel Matcha yang dikenal dengan olahan makanan dan minuman kekinian berbahan baku utama Matcha untuk berkolaborasi.

Produk Cita Rasa Unik

Kolaborasi ditujukan untuk menyajikan produk bercita rasa unik dengan balutan manfaat Matcha yang berguna bagi kesehatan.

Menurut World of Statistic pada tahun 2023 konsumsi teh per kapita masyarakat Indonesia sebesar 0.46 kg. Sedangkan konsumsi teh per kapita tertinggi di dunia dipegang oleh Turki, sebesar 3.16 kg.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, konsumsi teh per kapita masyarakat Indonesia masih terbilang rendah.

Meskipun teh bukan tanaman asli Indonesia, namun tradisi minum teh sudah ada sejak lama pada sebagian masyarakat Indonesia.

“Minuman teh sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, dan ada banyak cara dalam menyajikannya," ujar Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group pada acara peluncuran produk kolaborasi Tango Waffle dan Feel Matcha di Jakarta, baru-baru ini.

Tren Gaya Hidup Masyarakat

"Seiring dengan tren gaya hidup masyarakat, khususnya di kota besar, kemunculan berbagai kreasi minuman teh sangatlah pesat," jelasnya.

"Kami melihat ini sebagai sebuah peluang, sehingga timbullah ide untuk mengkolaborasikan Tango Waffle dengan Feel Matcha," ucap Harianus.

"Kami memilih Feel Matcha sebagai mitra karena sudah dikenal dengan penggunaan Matcha sebagai bahan baku utama produk-produknya," terangnya.

Gerai Feel Matcha pertama kali diresmikan di Jakarta pada tahun 2021. Tidak butuh waktu lama Feel Matcha menjadi populer di kalangan milenial di Jakarta.

“Feel Matcha menggunakan Matcha sebagai bahan baku utama, karena dapat menjadi pengganti kafein yang menciptakan sensasi calming dan rileks," jelas Achmad Nurul Fajri, Co-founder Feel Matcha.

"Tango Waffle sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan sudah sering melakukan kolaborasi kreatif dengan banyak pihak," katanya.

"Kami menyambut baik dan antusias ajakan kolaborasi ini, sebuah tantangan menarik bagi tim kami untuk membuat racikan minuman kekinian dengan 3 varian rasa Tango Waffle, yaitu : Choco Hazelnut, Cookiez & Cream, dan Mocha Latte,” ujar Nurul. (RO/S-4)

