RUPST Medco Setujui Pembagian Dividen 2022 Total Rp974,94 Miliar

HASIL rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyetujui total pembagian dividen sebesar US$65 juta (setara Rp974,94 miliar, kurs Rp14.999) untuk tahun buku 2022.

Total dividen tersebut termasuk dividen interim sebesar US$25 juta (Rp374,98 miliar) atau Rp 14,86 per saham, yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada 8 September 2022 dan sisa dividen final sebesar AS$40 juta (Rp599,96 miliar) atau (AS$ 0,0016 per saham/ Rp24 per saham), yang akan dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada akhir Juni 2023.

Hilmi Panigoro, Direktur Utama MedcoEnergi mengatakan pada 2022 MedcoEnergi mencatatkan kinerja operasional dan keuangan terbaik sepanjang berdirinya perseroan.

“Dengan persetujuan RUPST, kami memenuhi kepercayaan pemegang saham kepada kepada Direksi dan manajemen,” kata Hilmi, Rabu (31/5).

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2022, remunerasi dewan komisaris dan direksi, rencana perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham secara terbatas sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 dan penunjukan auditor keuangan untuk tahun buku 2023. (Try/Z-7)