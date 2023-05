Inovasi Pertamina Hulu Energi Raih Penghargaan di ITEX 2023

LIMA karya inovasi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil mendapatkan penghargaan di ajang inovasi International Invention Innovation & Technology Exhibition (ITEX) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 11-13 Mei 2023.

Medali emas diperoleh tim JPMT dari Subholding Upstream Regional 1 - PT Pertamina Hulu Rokan dengan judul karya “Jupe Nih Method to Increase Gas Sales Revenue of US$8.42 Million. Tim PE4 dari Subholding Upstream - PT Badak NGL dengan judul karya “Optimization of LPG Inventory by Substituting External Butane Recycle with Propane to Maintain Optimum Fractionation Unit Operation in LNG Plant”.

Sementara itu, total tiga medali perak diperoleh tim Monorail dari Subholding Upstream Regional 5 - PT Pertamina Internasional EP dengan judul karya “Ring Bean Method to Solve Scale Problems on the Tube Bundles Walls”, Tim Transformer ELN dari Subholding Upstream - PT Elnusa Tbk dengan judul “Innovation of Elnusa Hydraulic Rig - 14 (HWU - EHR #14)”.

Sedangkan tim Hi5 dari Subholding Upstream Regional 2 - PT Pertamina EP dengan judul “Geomechanical Fracturing Method”. Selain penghargaan tersebut, apresiasi dari negara lain juga diberikan oleh Korean Invention Promotion Association (KIPA) kepada tim Monorail dan National Research Council of Thailand (NRCT) kepada Tim Transformer ELN.

"Pencapaian membanggakan pada ITEX Malaysia sebagai bukti bahwa hasil karya inovasi anak bangsa setara dengan inovasi berkelas dunia dan juga sebagai bukti bahwa Subholding Upstream secara konsisten melakukan upaya-upaya inovatif dan perbaikan berkelanjutan diseluruh aspek bisnis Perusahaan,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis PHE, Oto Gurnita lewat keterangan yang diterima, Selasa (24/5)

PHE juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai partisipan/member sejak Juni 2022. PHE berkomitmen pada 10 Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG.

Tan Sri Prof Dr Augustine Ong, selaku Presiden Malaysian Invention & Design Society (MINDS) yang merupakan penyelenggara utama ITEX, menyatakan rasa apresiasi terhadap keikutsertaan tim dari PHE dalam ITEX tahun ini. "Saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah dicetak oleh tim PHE semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain di Indonesia untuk mulai mengapresiasi dan membudayakan giat inovasi di lingkungan kerja," tandasnya. (H-3)