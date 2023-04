Jokowi Sebut Indonesia Land of Opportunity di Hannover Messe

PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Paviliun Indonesia pada pameran teknologi industri terbesar di dunia, Hannover Messe 2023, di Fairground Hall 2, Hannover, Jerman, Senin pagi (17/4/2023) waktu setempat. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut Indonesia sebagai Land of Opportunity.

"Selamat datang di Paviliun Indonesia yang didesain khusus seperti kapal tradisional Indonesia, Kapal Pinisi. Kami ingin menghadirkan semangat Indonesia dalam mengarungi tantangan masa depan. Kapal ini memiliki kompas yang kami namakan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai navigator transformasi industri di Indonesia. Saya mengajak Bapak Ibu ke pavilion ini untuk melihat Indonesia sebagai Land of Opportunity dan hub manufaktur masa depan," terang Presiden Jokowi.

Sehari sebelumnya dalam Pembukaan Hannover Messe 2023, Presiden juga menerangkan bahwa Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang bertransformasi ekonomi. Saat ini Indonesia tidak sedang menutup diri kepada dunia dan sangat terbuka sebagai tempat berinvestasi. Selama penyelenggaraan Hannover Messe 2023, sudah ada beberapa perjanjian kerja sama baru yang telah ditandatangani dengan nilai perjanjian sebesar US$1,9 miliar.

"Sudah ada 27 perjanjian kerja sama, yaitu 1 antara G to G (government to government), 4 antara G to B (government to business), dan 22 antara B to B (business to business). Nilainya mencapai US$1,9 miliar dan diharapkan terus bertambah selama beberapa hari ke depan. Nilai ini diharapkan dapat membuka sekitar 80.000 lapangan kerja," terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya.

Setelah peresmian, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan walkabout ke berbagai macam booth industri unggulan Indonesia, serta menghadiri business summit. Peresmian juga dihadiri oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hannover Messe 2023 berlangsung pada 17-21 April di Pusat Pameran Hannover, Niedersachsen, Jerman. Tahun ini, Indonesia mencetak prestasi sebagai negara ASEAN pertama yang berpartisipasi sebagai Official Partner Country untuk ketiga kali. (RO/Z-2)