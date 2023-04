Tingkatkan Implementasi ESG, ABM Investama Fokus Terapkan Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan

PT ABM Investama Tbk (ABM) terus mendorong sinergi dengan anak usaha dalam memperhatikan pengelolaan tata kelola lingkungan berkelanjutan (environmental, social, and governance/ESG) dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.

Sebagai grup usaha yang bergerak dalam bidang energi, aspek lingkungan menjadi faktor paling penting dalam menjamin keberlangsungan usaha Grup ABM.

Baca juga: Perusahaan di Indonesia Bersiap Membuka Akses dengan Standar ESG

Terlebih, ABM baru saja meraih predikat leadership AAA (triple A) pada ajang ESG Disclosure Awards 2022 yang digelar BeritaSatu Media Holding Group dan Bumi Global Carbon Foundation.

Dalam hal ini dengan kriteria penilaian mencakup ESG unggulan dari pasar modal The Nasdaq Helsinki, kerangka kerja dan ketentuan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), serta Carbon Disclosure Project (CDP).

"Sehingga perusahaan makin berkomitmen meningkatkan dan memperhatikan faktor lingkungan dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. ABM ingin masyarakat merasakan kehadiran perusahaan dari segi lingkungan dan sosial,” ungkap Direktur Utama ABM Andi Djajanegara dalam siaran persnya, hari ini.

Baca juga: Penerapan ESG Jadikan Perusahaan Miliki Daya Saing Tinggi

Salah satu fokus penerapan komitmen perusahaan terhadap lingkungan adalah dalam tata kelola limbah.

Pengelolaan limbah yang tidak tepat, tidak hanya dapat mengancam keseimbangan ekosistem/lingkungan, tapi juga dapat mempengaruhi operasi dan reputasi perusahaan sehingga mempengaruhi keberlanjutan usaha perusahaan.

Karena itu, ABM memiliki standar dan kebijakan lingkungan dalam pengelolaan limbah yang diperbarui secara berkala untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan salah satu limbah yang paling banyak dimanfaatkan ABM adalah pemanfaatan kembali ban bekas angkutan batu bara yang digunakan untuk sarana pengendalian erosi, penguatan struktur drainase, dan sarana keselamatan di lintasan angkut batu bara.

"Hingga 2022 jumlah pemanfaatan ban bekas sebagai penunjang sarana dan prasarana bisa mencapai 13,57 ton," kata Andi.

Baca juga: Mengubah Ban Bekas Jadi Fesyen Berkelas

Selain pemanfaatan ban bekas, perusahaan juga memanfaatkan limbah organik dari makanan sisa di kantin dan mess sebagai bahan baku kompos.

Perusahaan juga bekerja sama dengan supplier lokal di tingkat kabupaten dan provinsi, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembelian pupuk organik yang kemudian akan dimanfaatkan untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi.

Pada 2022, pembelian pupuk organik yang dilakukan perusahaan mencapai 16.000 kg untuk kompos, 708.700 kg untuk pupuk kandang sapi, serta 24 rit sekam padi atau setara 192 meter kubik muatan sekam padi.

“Pengelolaan limbah yang selama ini dilakukan perusahaan didasarkan atas kepedulian perusahaan terhadap dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan."

"Selain itu perusahaan ingin turut mendukung target pemerintah dalam mengurangi sampah dan memiliki pengelolaan sampah yang baik dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),” terang Direktur ABM Adrian Erlangga Sjamsul.

Selain pengelolaan limbah, perusahaan menjalankan program volunteer bernama Beach Clean Up sebagai bentuk partisipasi karyawan dan manajemen dalam upaya menjaga kelestarian laut.

Kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahunnya sejak 2017 ini telah dilaksanakan di beberapa daerah seperti Balikpapan (Kalimantan Timur), Tanah Bambu (Kalimantan Selatan), dan Meulaboh (Aceh). (RO/S-2)