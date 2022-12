Komisi V DPR Setuju Ratifikasi Protokol Jasa Angkutan Udara untuk ASEAN

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus memimpin rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM RI di ruang rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/12).

Rapat ini membahas tentang rencana Ratifikasi Protokol Paket Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas tentang Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa atau ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Dalam rapat ini Komisi V DPR RI menilai ratifikasi tersebut bisa menguntungkan Indonesia, hal ini yang menjadi alasan Komisi V menyetujuinya. Atas dasar itu Komisi V DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan ratifikasi protokol melalui Perpres.

"Saya memohon persetujuan dari forum yang terhormat ini untuk hal yang pertama, apakah kita setuju untuk meratifikasi Protokol Paket Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas tentang Komitmen Jasa Angkutan Udara negara ASEAN untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Presiden. Apakah dapat disetujui?" Tanya Lasarus, "setuju!" Jawab para Anggota Komisi V DPR RI.

Berdasarkan penjelasan dari Kemenkumham, Protokol AFAS Paket ke-9, ke-10, dan ke-11 di bidang jasa angkutan udara merupakan perjanjian internasional yang bersifat teknis sehingga tidak mengharuskan diratifikasi melalui Undang-Undang.

Di kesempatan yang sama Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI yang telah menyetujui usulan pemerintah untuk mengesahkan protokol ini melalui Perpres.

"Pengesahan protokol jasa angkutan udara ini diharapkan akan semakin meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional di kawasan ASEAN. Mengingat Industri penerbangan nasional memiliki potensi untuk merebut peluang dan mengembangkan usahanya,” ujar Budi Karya.

Baca juga: Komisi VIII DPR Kawal Program Bantuan Sosial di Subang

Adapun sejumlah manfaat akan didapat dengan pengesahan protokol ini. Di antaranya membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan di bidang jasa angkutan udara. Serta mendorong upaya pemulihan industri penerbangan akibat pandemi Covid-19.

Budi Karya menambahkan, selain memberi manfaat bagi Indonesia, pengesahan ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung implementasi terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Lasarus menyampaikan, Komisi V DPR RI menyetujui untuk dilakukan ratifikasi protokol tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden. Selanjutnya, pimpinan DPR RI akan menyampaikan surat balasan kepada Presiden mengenai hasil kesimpulan raker ini.

“Disahkannya protokol ini menjadi bentuk dukungan pemerintah yang dapat membuka peluang berkembangnya industri penerbangan nasional, sehingga kita dapat menjadi pemenang pertarungan di lingkup negara ASEAN,” terang Lasarus.

Sebagai informasi, negara di ASEAN menyepakati perjanjian Perdagangan bidang jasa di ASEAN berdasarkan ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS pada tanggal 15 Desember 1995. Perjanjian tersebut telah disahkan (diratifikasi) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1995.

Perjanjian AFAS merupakan induk dari Protokol pelaksanaan komitmen di bidang jasa yang terdiri dari 3 kelompok protokol yang terpisah. Yaitu jasa penunjang angkutan udara, jasa keuangan dan jasa lainnya.

Terkait protokol jasa penunjang angkutan udara, hingga saat ini telah diterbitkan sebanyak 11 protokol. Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara Anggota ASEAN yang belum melakukan pengesahan (ratifikasi) terhadap Protokol AFAS Paket ke-9, ke-10 dan ke-11.

Hal ini menyebabkan Indonesia belum dapat memanfaatkan peluang investasi dan lapangan kerja di bidang jasa penunjang angkutan udara, yang telah dibuka oleh negara ASEAN dan berlaku secara resiprokal (timbal balik).

Beberapa hal yang dikomitmenkan dalam protokol tersebut yakni Aircraft Repairs and Maintenance; Selling and Marketing Air Transport Services. Lalu, Computer Reservation System Services; Aircraft Leasing without Crew; Airfreight Forwarding Services; dan Aircraft Catering Service.

Adapun, terdapat empat hal yang mencakup pelayanan jasa yang menjadi komitmen untuk dibuka di negara ASEAN. Pertama, Cross Border Supply yaitu jasa yang langsung diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna di negara mitra tanpa hadir secara fisik. Contohnya, Teknisi Maintenance Facilities di Indonesia memberikan konsultasi perbaikan pesawat kepada teknisi Maintenance Facilities di Singapura secara daring.

Kedua, Consumption Abroad, yaitu jasa yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen dalam negeri setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia. Contohnya, Maskapai Kamboja melakukan perbaikan pesawatnya di Maintenance Facilities di Jakarta.

Ketiga, Commercial Presence yaitu penyedia jasa secara langsung melakukan usahanya di negara lain dengan membuka kantor cabang atau kantor perwakilan. Contohnya, MRO Singapura dan MRO Indonesia melakukan joint venture dengan ketentuan penyertaan modal asing atau Foreign Equity Participation (FEP) maksimum sebesar 49%.

Keempat, Movement of Natural Person yaitu penggunaan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu oleh penyedia jasa. Contohnya, Badan Usaha di bidang penerbangan Indonesia mempekerjakan direktur dan tenaga ahli yang berasal dari Singapura, maupun sebaliknya. (RO/OL-09)