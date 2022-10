Gandeng Sandra Dewi Jadi Duta Produk, MPX Go Siap Tingkatkan Kinerja Bisnis Logistik

MPX Go secara resmi memperkenalkan Sandra Dewi sebagai Brand Ambassador yang dinilai tepat untuk merepresentasikan para pelaku usaha di Indonesia. Penunjukan Sandra Dewi diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih para pelaku usaha untuk mempercayakan pengiriman paketnya melalui MPX GO.

CEO MPX GO Wijaya Candera mengatakan, MPX GO hadir sebagai solusi efisiensi biaya logistik bagi UMKM maupun korporasi. Sistem digitalisasi modern yang dimiliki MPX GO akan semakin mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.

"Oleh karena itu MPX GO berusaha membantu para pelaku usaha dalam memberikan harga pengiriman termurah, waktu pengiriman yang cepat dan penanganan paket yang terbaik dengan slogan #HandlingWithHeart untuk meminimalisasi kerusakan paket pada saat pengiriman.” ujar Wijaya.

Saat ini MPX GO menyediakan berbagai jenis layanan pengiriman diantaranya, Sameday Service, Reguler Service, Express Service, Cargo dan Custom Logistic (yang ditujukan secara khusus kepada korporasi agar mempermudah para pelaku bisnis korporasi dalam mengirimkan barang).

Wijaya menambahkan, layanan MPX Go didukung oleh SDM yang professional dan berpengalaman di bidang losgitik, sehingga mampu memberikan layanan pengiriman terbaik dan terpercaya.

Lewat kampenye #OngkirTermurah, MPX Go memberikan layanan khusus pengiriman Cargo mulai dari Rp2.500/kg dengan minimal berat hanya 5kg agar dapat membantu meringankan biaya pengiriman para pelaku usaha.

"Saat ini MPX GO membuka kesempatan kemitraan kepada seluruh masyarakat yang tertarik membuka usaha di bidang kurir service agar dapat menjadi Mitra Outlet MPX GO dengan paket usaha mulai dari Rp3,5 juta," pungkas Wijaya. (RO/OL-7)