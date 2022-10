BI: Aliran Modal Asing Keluar Rp650 Miliar dalam Sepekan

BANK Indonesia (BI) mencatat adanya aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp650 miliar selama satu pekan terakhir.

"Berdasarkan data transaksi 17-20 Oktober 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp650 miliar," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Adapun aliran modal asing yang keluar berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,28 triliun. Namun, terdapat aliran modal asing masuk sebesar Rp2,63 triliun di pasar saham.

"Selama 2022, berdasarkan data setelmen hingga 20 Oktober, tercatat modal asing keluar bersih senilai Rp174,04 triliun di pasar SBN. Sedangkan, terdapat modal asing masuk bersih sebesar Rp72,98 triliun di pasar saham," imbuhnya.

Dengan adanya arus modal asing keluar tersebut, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah pada Jumat (21/10) di level Rp15.585 per dolar AS, dari penutupan kemarin sore di level Rp15.570 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS turut melemah ke level 112,88.

"Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 7,5% dari 7,49%. Imbal hasil tersebut masih cukup jauh dari yield obligasi AS (US Treasury) dengan tenor 10 tahun, yang naik ke level 4,22%," jelas Erwin.

Di sisi lain, premi risiko investasi (Credit Default Swap/CDS) Indonesia lima tahun turun ke 155,67 basis poin (bps) per 20 Oktober 2022, dari sebelumnya 164,24 bps per 14 Oktober 2022.(Ant/OL-11)