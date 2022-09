Menparekraf Tidak Main-Main dalam Upaya Menggerakkan Pelaku Ekraf

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong semua pelaku ekonomi kreatif UMKM menciptakan ikon produk lokal yang mendunia, dan siap bersaing di kancah internasional dengan memanfaatkan digitalisasi.

Saat melakukan kunjungan ke Jambi, Menparekraf menyampaikan apresiasi tinggi ke wilayah yang memiliki destinasi wisata luar biasa, demikian juga produk ekrafnya.

“Saya bangga berada di Jambi tahun ini. Jambi selalu membuat saya terpikat. Selain wisata luar biasa, juga produk ekraf maha dasyat. Produk ekraf semakin menggeliat jadi unggulan bukan hanya kuliner namun juga kriya dan fashion,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat mengunjungi pameran 27 finalis Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) di Jamtos Mall Jambi, Minggu (4/9).

Dalam keterangan pers, Senin (5/9), Menparekraf menandaskan, AKI tidak main main dalam upaya menggerakkan pelaku ekraf.

AKI pada 2021 berhasil meningkatkan omzet peserta secara signifikan dan menjadi bagian dalam mendorong penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru pada 2022 dan 4,4 juta pada 2024.

“Target AKI menjadi bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia Kita terus meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif untuk siap go digital," jelasnya.

"Ditargetkan ada 20 juta UMKM yang terdigitalisasi di akhir 2023 dan on boarding di platform e-commerce, agar produk ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya go nasional tapi juga go internasional, syaratnya harus go digital,” ujar Sandiaga yang berupaya mendorong sektor kuliner Jambi supaya menjadi unggulan di Pulau Sumatera dan nasional.

Presiden Joko Widodo mengatakan digitalisasi ekonomi telah lahirkan 2 decacorn dan unicorn untuk memberdayakan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk itu, jumlah pelaku ekonomi kreatif untuk siap go digital akan makin ditingkatkan.

“Ada 19 juta yang sudah terdigitalisasi dan diharapkan menjadi 30 juta. Pendanaan akan diberikan kepada pelaku UMKM apalagi di tengah kenaikan harga BBM.

Beban UMKM akan makin berat karena kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan beban produksi. Ini harus diberikan solusi, termasuk cara menaikkan omzet,” tutur Menparekraf.

Dengan kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada meningkatnya ongkos produksi pelaku UMKM, Menparekraf menekankan pemerintah siap berikan solusi.

“Kami siap menanggapi dengan berikan solusi. Siapa yang perlu bantalan bantuan sosial realisasi subsidi BBM akan kami bantu," ucap Sandiaga.

"Kami akan hadir dengan program yang memberikan solusi para pelaku UMKM dalam menyikapi kenaikan harga BBM subsidi. Kami akan berikan solusi agar daya beli masyarakat juga tetap terjaga,” terangnya.

Sandiaga lebih lanjut menambahkan, selama 8 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi banyak menghasilkan prestasi, namun masih banyak pekerjaan rumah, misalnya cari kerja makin sulit. “Kalau cari kerja sulit, mari kita ciptakan lapangan kerja dengan menjadi pengusaha,” ujarnya.

Di tengah kabar menyesakkan kenaikan BBM, Sandiaga membawa kabar gembira harga tiket pesawat turun 15%.

“Saya mengapresiasi semua upaya kementerian dan lembaga. Kabar baik lainnya, ekraf Indonesia sudah 3 besar dunia setelah Amerika dan Korea," kata Sandiaga.

"Selain itu, Indeks Pariwisata Indonesia sudah melewati Malaysia, Thailand dan Vietnam. Saat ini posisi Indonesia sudah di nomor 32 dunia,” ujarnya.

Semua itu bisa tercapai, kata Sandiaga, berkat 3G (Gercep, Geber, Gaspol - garap semua potensi online), juga semangat kerja 4As (kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas).

“Mari kuatkan semangat kita, bergandengan tangan jangan saling menyalahkan. Kenaikan BBM memang berat, namun saya yakin Jambi dengan tingkat inflasi tertinggi jika punya program yang eoat sasaran dan tepat waktu bisa mengatasi masalah ini,” ujar Super Mentor AKI.

Sandiaga mengatakan, Jambi menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. “Dengan naiknya harga BBM harus diantisipasi khususnya di destinasi wisata,

Untuk itu harus dipastikan produksi dan kelengkapan destinasi tidak terkerek inflasi karena daya beli masyarakat masih terbatas. Untuk itu, kami akan berikan solusi agar menekan biaya produksi, juga pendanaan/permodalan agar arus kas yang terdampak kenaikan BBM diringankan.

"Dengan kolektif bersama-sama bergandengan tangan diharapkan efek kenaikan BBM tidak terlalu berat. Kami akan berupaya bergerak lebih cepat lagi untuk atasi dampak kenaikan BBM,” ujar Menparekraf

Mantan Ketua HIPMI juga berharap bisa meningkatkan ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia.

“Tahun ini diharapkan tembus angka US$25 miliar dolar didominasi produk fashion kriya dan kuliner. Kita ngin produk kuliner makin dikurasi, dipromosi sehingga omzet akan naik,” ujarnya.

Pada pelaksanaan Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) Jambi Menparekraf talkshow Bersama Melati Sesilia (entrepreneur, Eks anggota JKT48).

Melati mempunyai usaha warung Nasi Bakar Kuali Kuning yang viral dan selalu antri pembeli. Di usia 22 tahun dan menjadi sosok idola, Melati pantang malu berjualan di pinggir jalan.

Melati membuat nasi bakar ada 4 rasa, dengan harga mulai Rp16 ribu.

“Nasi bakar buatan ibu saya ini konsepnya beda, dibuat dadakan saat ada pesanan jadi fresh,” ujar ex anggota JKT48 yang kini berhasil menjual 500 nasi bakar dengan omzet sekira Rp10 juta per hari atau Rp300 juta per bulan.

Memanfaatkan platform TikTok diakui Melati mampu meningkatkan penjualan asi bakarnya’ “Awal jualan hanya laku di bawah 10 bungkus.

{Dengan menggunakan TikTok penjualan naik. Masyarakat kian kenal nasi bakar. Selain enak harganya juga terjangkau,” ujar mahasiswa yang mengambil kuliah jurusan bisnis manajemen yang sejak awal ingin membuka usaha sendiri.

“Jualan nasi bakar itu keren. Nggak usah malu, dijalani saja,” jelasnya.

Pada kesempatan ini juga Menparekraf memberikan dukungan kepada salah satu peserta AKI – Muhammad Hidayat (Founder Teh Cascara Kerinci). Hidayat (20) merupakan peserta termuda di AKI 2022, dan sekarang masih berkuliah.

Hidayat merintis Cascara Tea Kerinci pada tahun 2020 saat pandemi Covid masih tinggi-tingginya. Saat itu ia berkuliah semester tiga dan mendapat tugas dari kampus membuat minuman fungsional.

“Saya lihat bahan bakunya di Jambi banyak. Menggunakan kulit kopi yang tinggi antioksidan rendah kafein dan bagus untuk lambung. Usaha didukung kedua orang tua, khususnya ibu saya,” ujarnya

Sang ibu bahkan mengantarkan Hidayat mencari bahan bakunya. “Saya support dia jadi pengusaha untuk terus belajar dan kuliah. Untuk minuman fungsional itu, semua bahan bakunya semua ada di Kerinci."

"Saya akan kerahkan para tetangga dan ibu-ibu membantu usaha untuk menciptakan lapangan kerja,” ujar Nelly, ibunda Hidayat yang juga datang mendukung buah hatinya ikut AKI 2022.

Saat ini penjualan Cascara Tea Kerinci mencapai 300-400 kotak sebulan. “Sebenarnya permintaan banyak tapi kapasitas produksi terhalang karena hanya punya satu blender,” kata Hidayat.

Kesempatan itu, Sandiaga Uno juga memberikan bunga kepada Hidayat untuk diserahkan kepada ibunya. Bunga tersebut juga memiliki sejumlah nilai rupiah untuk dibelikan alat pendukung berjualan.

“Ini bunga untuk ibunda, yang di dalamnya ada ‘harta karun’ untuk pengadaan alat-alat baru,” ujar Menparekraf saat menyerahkan bunga ke Hidayat untuk selanjutnya diberikan ke ibunda tercinta.

Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 telah memasuki kota/kab ke-14 yang berlangsung di Jambi. (RO/OL-09).