Nilai Tukar Rupiah Menguat pada Awal Pekan Ini

NILAI tukar rupiah pada Senin (25/7) ini menguat seiring pelaku pasar menantikan hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed.

Pada Senin pagi, nilai tukar rupiah menguat 29 poin atau 0,19% ke posisi Rp14.985 per dolar AS. Itu dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya, yakni Rp15.014 per dolar AS.

Rupiah pun menguat terhadap dolar Australia 0,68%, Poundsterling 0,56% dan Euro 0,44%. Menguatnya rupiah menjadi yang terbaik di antara mata uang kawasan Asia. Pada awal pekan ini, rupiah unggul atas dolar Taiwan 0,83%.

Lalu, rupiah juga unggul dari Baht 0,73%, Yen 0,57%, Ringgit 0,56%, Yuan 0,49%, dolar Hong Kong 0,47%, dolar Singapura 0,43% dan Won 0,35%. Pasar keuangan global mengarahkan pandangan pada rapat The Fed yang dijadwalkan 26-27 Juli 2022.

"Pekan ini, pasar keuangan global akan fokus pada agenda pertemuan The Fed. Berdasarkan konsensus, The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 bps," buny keterangan SF Sekuritas, Senin (25/7).

Pasar akan lebih menyimak outlook kenaikan suku bunga pada beberapa bulan ke depan. Dengan turunnya harga minyak dunia hingga di bawah US$95 per barel, pasar mulai khawatir kenaikan suku bunga acuan dapat menurunkan permiintaan.(OL-11)