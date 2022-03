Biaya Kesehatan oleh Perusahaan Indonesia Diperkirakan Naik 14%

BERDASARKAN laporan yang dirilis oleh Mercer Marsh Benefits (MMB), perusahaan asuransi di Asia mengalami kenaikan inflasi terkait biaya program manfaat kesehatan yang disponsori oleh perusahaan. Angkanya melebihi biaya sebelum pandemi. Berdasarkan temuan dari laporan bertajuk MMB Health Trends, peningkatan biaya mencapai hingga 3,5% pada 2020 dan 8,8% pada 2021.

Perusahaan asuransi memperkirakan peningkatan biaya medis hingga 10% pada 2022 atau empat kali lipat dibandingkan perkiraan tingkat inflasi secara umum untuk wilayah Asia. Sedangkan untuk Indonesia, tren medis diperkirakan meningkat hingga 14% pada 2022. Ini hampir lima kali lipat dibandingkan perkiraan tingkat inflasi umum untuk negara tersebut.

Laporan MMB Health Trends melakukan survei terhadap 210 perusahaan asuransi secara global, termasuk 74 perusahaan di Asia, dan mengidentifikasi tren utama yang memengaruhi masa depan manfaat kesehatan yang diberikan oleh perusahaan. Hasil survei menunjukkan bahwa lima negara di Asia mengalami tingkat tren medis yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional (8,8%) pada 2021, yaitu India dengan tingkat inflasi medis tertinggi sebesar 14%, disusul oleh Tiongkok (12%), Indonesia (10%), Vietnam (10%), dan Filipina (9%). Secara keseluruhan, 81% perusahaan asuransi di Asia menunjukkan peningkatan aktivitas klaim medis pada 2021, meskipun 53% perusahaan asuransi melaporkan berkurangnya jumlah klaim medis dibandingkan sebelum pandemi.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (The Center of Disease Control and Prevention) telah mengidentifikasi penyakit tidak menular (PTM) sebagai penyebab utama kematian secara global. Sebanyak 62% dari kematian tersebut terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kanker (55%), penyakit pada sistem peredaran darah (43%), dan covid-19 (36%) menjadi penyebab utama klaim medis pada tahun 2021. Penyakit pernapasan (47%), penyakit gastro-intestinal (36%), dan covid-19 (34%) merupakan kondisi kesehatan yang paling banyak menyebabkan klaim.

Pemimpin Regional Asia Mercer Marsh Benefits, Joan Collar, mengungkapkan biaya pengobatan mengalami kenaikan meskipun tingkat perawatan medis lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Hal tersebut diperburuk dengan perawatan kesehatan yang tertunda sehingga memiliki dampak yang lebih buruk dan membutuhkan biaya yang besar. Mengurangi PTM tetap menjadi prioritas utama bagi pemberi kerja dan perusahaan asuransi untuk menjaga kesehatan karyawan dan kesejahteraan bisnis.

"Yang terpenting, manfaat kesehatan yang disponsori oleh perusahaan harus dilihat sebagai investasi untuk kesejahteraan karyawan daripada pengeluaran. Menyematkan produk perawatan diri dan kesehatan digital ke dalam perencanaan manfaat merupakan pilihan yang bermanfaat bagi perusahaan serta mendukung keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa dipedulikan oleh perusahaan, baik secara kesehatan maupun kesejahteraan, akan lebih termotivasi, produktif, berkomitmen, dan loyal kepada perusahaan," ujarnya.

Dari semua kawasan secara global, laporan MMB Health Trends mengidentifikasi Asia sebagai kawasan yang memiliki cakupan paling tidak memadai dalam kesehatan mental dengan hanya 34% dari perusahaan asuransi yang menyediakan cakupan perawatan rawat jalan untuk penyakit terkait kesehatan mental dan hanya 21% yang menyediakan cakupan untuk tindakan pencegahan kesehatan mental. Selain itu, 32% tidak menawarkan pertanggungan untuk layanan kesehatan mental. Hal tersebut mencerminkan kesenjangan yang besar antara akses untuk perawatan yang berhubungan dengan kesehatan mental dan beban risiko kesehatan mental.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa 33% perusahaan asuransi senantiasa membuat perubahan untuk memfasilitasi rencana medis yang lebih inklusif dengan memungkinkan cakupan untuk karyawan tidak tetap maupun karyawan tetap. Sekitar 54% telah menambahkan atau mempertimbangkan untuk memperpanjang biaya yang memenuhi syarat yang lebih inklusif untuk perempuan.

"Perusahaan perlu mengembangkan strategi kesehatan mental untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan mereka secara menyeluruh dan menyempurnakan strategi manfaat mereka untuk menyelaraskannya dengan tujuan keragaman, kesetaraan, dan inklusi untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang beragam. Dengan peningkatan jumlah karyawan yang mengalami kelelahan dan burnout, hal ini menjadi keharusan di tempat kerja. Perusahaan perlu mengerahkan investasi dan sumber daya untuk mempertahankan tenaga kerja yang tangguh secara mental," tambah Joan. (RO/OL-14)