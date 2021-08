Menparekraf Dorong Mahasiswa Ciptakan UMKM yang Terdigitalisasi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong mahasiswa untuk dapat menciptakan peluang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdigitalisasi.

Hal ini dikemukakan Menparekraf saat menjadi pembicara YES Goes to Campuss Universitas Indonesia secara virtual, Sabtu (21/8). Dia mengatakan kontribusi ekonomi kreatif Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah yang terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Oleh karena itu, Sandiaga mengajak para mahasiswa untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan menciptakan peluang bisnis UMKM.

"Saya ingin mengajak mahasiswa untuk ikut ke dalam gerbong dalam menciptakan bisnis dan UMKM yang terdigitalisasi," ujarnya dalam keterangannya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan transformasi digital yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dapat mencapai pasar dengan mudah dan efisien.

Lebih lanjut, dia menjelaskan semakin banyak anak muda yang berkecimpung di dunia wirausaha, akan semakin banyak pula produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pula pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional.

"Ke depan anak-anak muda itu jangan lulus terus mencari kerja, mereka harus mulai memikirkan untuk menciptakan lapangan kerja. Bahwa 50 persen lebih dari lulusan universitas ingin membuka usaha sendiri," ujar Politikus Gerindra ini.

Sandiaga juga menjelaskan bahwa Kemenparekraf memiliki program pengembangan wirausaha dan dukungan dalam digitalisasi ekonomi kreatif, yang terdiri dari Bantuan Intensif Pemerintah (BIP), Bedah Desain Kemasan Kuliner Nusantara (BEDA'KAN), Kreatif dari Rumah, Bangga Buatan Indonesia, Game Prime, BEK-UP, Banper, akselerasi, dan sebagainya. (OL-7)