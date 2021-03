Jelang Pertemuan OPEC+, Harga Minyak Naik Sedikit

HARGA minyak bergerak sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin (Selasa (30/3) pagi WIB), menjelang pertemuan penting produsen-produsen minyak utama OPEC+, setelah Rusia dilaporkan akan mendukung produksi minyak yang stabil dalam pertemuan mereka pekan ini.



Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei terangkat 41 sen menjadi ditutup pada 64,98 dolar per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei bertambah 59 sen menjadi menetap pada 61,56 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.



Kontrak berjangka jatuh di awal sesi perdagangan di tengah berita bahwa kapal kontainer di Terusan Suez yang memblokir arus lalu lintas selama hampir seminggu telah diapungkan kembali.



"Minggu ini akan didominasi oleh pertemuan OPEC pada Kamis (1/4/2021) dan sekutunya (OPEC+), yang telah dimajukan," kata Eugen Weinberg, analis energi di Commerzbank Research, dalam sebuah catatan pada Senin (29/3).



"Meskipun sebagian besar pengamat mengharapkan kuota produksi tetap pada tempatnya. Diskusi tentang kenaikan produksi juga kemungkinan akan dipicu oleh ekspektasi meningkatnya permintaan, seruan pelanggan minyak untuk peningkatan produksi. Kemacetan jangka pendek yang disebabkan oleh penutupan Terusan Suez dan ekspektasi produksi minyak non-OPEC yang lebih tinggi," ucapnya.

Sementara itu, Rusia akan mendukung produksi minyak yang stabil secara luas oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia (OPEC+) pada Mei. Sambil mengupayakan kenaikan produksi yang relatif kecil untuk dirinya sendiri guna memenuhi permintaan musiman yang meningkat, menurut sumber yang dekat dengan Rusia. Produksi kondensat minyak dan gas Rusia meningkat menjadi 10,22 juta barel per hari (bph) dalam periode 1-28 Maret dari 10,1 juta barel per hari pada Februari. (Ant/OL-3)