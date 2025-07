OPEC+ Umumkan Peningkatan Produksi Minyak

Ilustrasi(ANTARA/Hafidz Mubarak A)

ORGANISASI Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan para mitranya, yang dikenal sebagai OPEC+, pada Sabtu (5/7) mengumumkan keputusan untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 548.000 barel per hari pada Agustus, langkah yang lebih cepat dibandingkan dengan Juli 2025.

Pada Juli, negara-negara OPEC+ mencatatkan peningkatan produksi minyak sebesar 411.000 barel per hari di tengah rencana untuk secara bertahap mengurangi pemangkasan produksi terbaru mereka.

Keputusan pada Sabtu itu diambil dalam pertemuan virtual dengan negara-negara anggota, termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman, meninjau kondisi dan prospek pasar global, kata pernyataan di situs web OPEC.

Penyesuaian ini diambil dengan mempertimbangkan "prospek ekonomi global yang stabil dan faktor-faktor fundamental pasar yang sehat saat ini, sebagaimana tecermin dalam persediaan minyak yang rendah," masih kata pernyataan tersebut, yang juga mengungkapkan bahwa peningkatan bertahap dapat dihentikan atau dibatalkan tergantung pada perkembangan kondisi pasar.

Pemangkasan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari awalnya diumumkan pada November 2023 untuk kuartal pertama 2024. Pemangkasan itu telah diperpanjang beberapa kali sejak saat itu, dengan langkah terbaru yang memperpanjangnya hingga kuartal pertama 2025. (Ant/E-1)