OJK Ingin Ubah Kebijakan Spin Off UUS agar Lebih Fleksibel

KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana mengatakan dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Cyber Keuangan, pihaknya sedang mengusahakan perbankan syariah memiliki fleksibilitas kepada Unit Usaha Syariah (UUS) untuk kebijakan memisahkan diri (spin off).

"Hal itu melihat dari tidak semua induk dari unit usaha (perbankan) memiliki kemampuan untuk spin off dan masih bisa bersinergi dengan unit usahanya,"

Melihat data perkembangan UUS, lebih besar dibandingkan bank syariah yang sudah memisahkan diri (spin off) sehingga tidak kalah perkembangannya. Spin off sendiri dilakukan dengan penguatan permodalan.

"OJK menilai tidak semua induk unit usaha syariah memiliki kemampuan yang sama untuk mendukung unit usaha syariah melakukan spin off. Analisa tadi akan diusahakan usulan spin off itu menjadi opsi artinya UUS bisa spin off atau tidak, sehingga induk yang belum cukup mampu memisahkan UUS memiliki kesempatan yang cukup kuat unit usahanya,"

Dengan begitu adanya fleksibilitas bagaimana perbankan syariah mampu dan bersinergi dengan UUS maka bisa dilakukan. Namun tetap bisa melakukan transaksi syariah yang didukung oleh induknya. Teguh juga mengatakan hal ini masih memerlukan diskusi yang terus berkembang.

Kewajiban spin off UUS sendiri dinilai akan mempengaruhi cost dan perlu persiapan yang matang dari perbankan syariah sebagai induknya, terlebih jika UUS masih memiliki kemampuan bersinergi dengan perbankan syariah.

Selanjutnya, OJK akan mengkaji ulang terkait kebijakan spin off tersebut. Desakan pengkajian ulang juga muncul dari para pakar ekonomi dan asosiasi bank syariah. (Iam/OL-09)