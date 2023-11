Ricard Galaxy dan Bisma Smash Raih Medali Perunggu di Kompetisi Tari Internasional di Korsel

RICARD Galaxy dan Bisma Smash berhasil meraih medali perunggu dalam ajang prestisius International Cheer Union (ICU) World Cup. ICU World Cup dikenal sebagai salah satu kompetisi tari internasional terbesar di Korea Selatan (Korsel) yang menarik peserta dari berbagai negara di seluruh dunia.

Bisma Smash mewakili Indonesia bersama pasangannya Ricard Galaxy. Acara ini ditujukan untuk kategori Hip-Hop Doubles dan berlangsung di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2023.

Dibimbing oleh tim pelatih berpengalaman mereka yang terdiri dari Stefanus Steven, Okta Vian, dan Fasya Alfiandira, Bisma dan Ricard memamerkan sinergi dan koreografi mereka yang luar biasa dan berhasil meraih medali perunggu dalam kategori Hip-Hop Doubles.

Bisma dan Ricard tidak mewakili masing-masing grup namun mereka mewakili negara Indonesia dan melaju dengan cemerlang dalam kompetisi ini. Penampilan mereka yang memukau membuat mereka berhasil masuk ke babak semifinal, di peringkat keempat. Di babak final, mereka menampilkan seni dan tarian yang luar biasa, akhirnya meraih posisi ketiga dan mendapatkan medali perunggu.

Dalam ungkapan kebahagiaan mereka, Bisma mengunggah foto momen kemenangan mereka di atas panggung di akun Instagramnya, dengan bangga mengibarkan bendera Indonesia. Bisma menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung mereka lewat unggahan di media sosial.

"Terimakasih yang sudah percaya, sudah bantu, tebar benih doa baik, menyempatkan datang, menonton dari manapun kalian berada atau baru tau kami sudah sampai sini,” tulis Bisma di Instagram pada Minggu (8/10).

Medali perunggu ini tidak hanya menjadi simbol pencapaian Bisma dan Ricard, tetapi juga dedikasi mereka kepada tanah air mereka.

“Kami persembahkan semampunya, piala & medali perunggu ini untuk kita, Indonesia,” tambah Bisma.

