Standing Next to You Jadi Puncak Perilisan Album Baru Golden dari Jungkook BTS

PADA Jumat (3/11), Jungkook BTS secara resmi merilis album solo pertamanya yang berjudul Golden beserta video musik untuk lagu berjudul, Standing Next to You. Album Golden menjadi sorotan karena mengungkapkan warna musik individu, emosi, dan kisah pribadi dari Jungkook.

Sejak awal debutnya, Jungkook dikenal sebagai 'Golden Maknae' yang berarti anak bungsu emas yang multitalenta oleh penggemarnya di seluruh dunia, berkat bakat luar biasanya. Dalam album solonya yang pertama ini, Jungkook memadukan kisah hidupnya, menarik perhatian para penggemar.

Bintang Korea yang terkenal di seluruh dunia ini meluncurkan album solonya pada pukul 13.00 siang waktu Korea Selatan dengan video musik yang memikat untuk lagu Standing Next to You. Lagu ini dianggap sebagai interpretasi modern dari suara lama dari genre disco funk dan menyampaikan pesan tentang tekad untuk melewati segala rintangan bersama-sama, karena cinta yang mereka miliki lebih dalam dari apapun.

Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Yonhap News Agency, Jungkook mengungkapkan mimpinya untuk menjadi seniman serba bisa yang dapat tampil dalam berbagai jenis lagu dari berbagai genre musik. Dia berkata,

"Saya pikir semua pengalaman perjalanan saya, dari saat saya disebut maknae emas BTS hingga sekarang ketika saya memiliki album solonya, membuat saya menjadi diri saya yang sekarang. Saya ingin menampilkan apa yang mencerminkan siapa saya sekarang dalam album ini."

Video musik Standing Next to You menampilkan Jungkook yang mengejar seorang wanita misterius, sementara ia memamerkan keterampilan tari K-pop yang mengagumkan melalui koreografi yang rumit.

Album Golden Kejutan untuk Army

Album Golden menjadi suatu kejutan besar karena menghadirkan kerja sama antara beragam gaya musik yang berbeda. Dalam album ini, Army dapat melihat penggabungan gaya musik yang unik dan beragam dari Jungkook, menciptakan kombinasi yang mengesankan dan menarik.

Kolaborasi antara gaya musik yang berbeda ini membawa nuansa segar dan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai elemen musik yang belum pernah didengar sebelumnya. Hal ini tentu saja akan memikat pendengar dengan pengalaman mendengarkan yang unik dan menarik.

Army, penggemar setia BTS, memberikan selamat kepada Jungkook dengan beragam pujian. Album solo Golden Jungkook ini terdiri dari total 11 lagu, termasuk lagu judul Stading Next to You, singel pra-rilis Seven (Feat. Latto)- Versi Eksplisit dan Versi Bersih, serta lagu-lagu baru lainnya seperti Closer To You (Feat. Major Lazer), Yes or No, Please Don't Change (Feat. DJ Snake), Hate You, Somebody, Too Sad To Dance, dan Shot Glass of Tears.

(Z-9)