Korut Bantah Bongkar Pengeras Suara Propaganda, Tolak Rekonsiliasi Korsel

KIM Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.(Yonhap)

KIM Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, menolak tawaran rekonsiliasi Korea Selatan (Korsel), membantah laporan pencopotan pengeras suara propaganda di perbatasan kedua negara.

Adik perempuan pemimpin Korut yang berpengaruh tersebut mengatakan, Kamis (14/8), bahwa Pyongyang telah menolak tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korsel. Ia sekaligus membantah klaim militer Seoul bahwa Korut telah mencopot beberapa pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan antar-Korea.

"Kami telah mengklarifikasi beberapa kali bahwa kami tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan ... dan pendirian serta sudut pandang yang konklusif ini akan ditetapkan dalam konstitusi kami di masa mendatang," kata Kim Yo-jong dalam sebuah pernyataan.

“Korea Utara tidak mencopot pengeras suara di wilayah perbatasan yang menargetkan Seoul dan tidak memiliki niat untuk melakukannya,” ujarnya.

Kim juga memperingatkan bahwa penyesuaian terbaru terhadap latihan militer gabungan mendatang antara Seoul dan Washington tidak pantas dipuji dan akan terbukti sia-sia.

Sebelumnya, seperti dilansir Yonhap, Korsel mulai membongkar pengeras suara yang menyiarkan pesan anti-Korea Utara di sepanjang perbatasan, Senin (4/8), menurut Kementerian Pertahanan negara itu.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya Presiden Lee Jae-myung untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang.

"Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara," ujar Lee Kyung-ho, juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kepada para wartawan.

"Ini adalah langkah praktis yang bertujuan untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer."

Akankah Ketegangan Mereda?

Tak lama setelah menjabat pada Juni lalu, menyusul pemakzulan pendahulunya, pemerintahan Lee menghentikan siaran anti-Korut untuk memulihkan kepercayaan. Sehari kemudian, Pyongyang juga menghentikan siarannya, yang telah lama menjadi sumber kekesalan bagi penduduk Korsel di dekat perbatasan.

Meskipun kedua negara secara teknis masih berperang, Lee berupaya meredakan ketegangan dan menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti dengan Korut.

Namun, Pyongyang baru-baru ini menolak tawaran tersebut, dengan menyatakan tidak tertarik untuk berunding dengan Seoul.

"Jika Korea Selatan... berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu," kata saudara perempuan Kim Jong Un.

Korut telah lama menentang siaran pengeras suara dan selebaran yang dikirim oleh aktivis militer karena khawatir akan informasi dari luar yang dapat mengancam rezim yang berkuasa.

Namun, di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol yang sebelumnya konservatif, Korsel mengaktifkan kampanye pengeras suara untuk pertama kalinya dalam enam tahun pada Juni tahun lalu. Ketika itu, Pyongyang meluncurkan ribuan balon pengangkut sampah melintasi perbatasan.

Seoul sebelumnya telah melakukan kampanye tersebut secara berkala setelah uji coba nuklir keempat Korut pada 2016.

Sejak menjabat pada Juni lalu, Lee telah mengambil langkah-langkah untuk menghidupkan kembali hubungan antar-Korea yang praktis terputus sejak Korut menyatakan pada akhir 2023 bahwa kedua Korea adalah dua negara bermusuhan yang terpisah dan bergerak untuk membongkar simbol-simbol hubungan dan penyatuan antar-Korea.

Selain menghentikan siaran pengeras suara militer, Lee telah meminta kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menghentikan distribusi selebaran anti-Pyongyang, dan menyatakan harapan bahwa isyarat rekonsiliasi ini dapat membuka jalan bagi keterlibatan dengan Korut. (DW/Yonhap/B-3)