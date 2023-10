Disney Rilis Tampilan Live-Action Snow White

DISNEY telah meluncurkan tampilan pertama dari film remake live-action Snow White. Dalam gambar yang dirilis, aktris muda Rachel Zegler terlihat mengambil peran sebagai Putri Salju, Zegler terlihat dikelilingi oleh tujuh Kurcaci yang juga menjadi ikon dari cerita dongen tersebut.

Dikutip dari Variety, Hingga saat ini belum diketahui secara rinci nama-nama aktor di belakang peran ketujuh kurcaci itu, satu-satunya kurcaci yang identitasnya terungkap adalah Grumpy, yang suaranya akan disuarakan oleh Martin Klebba. Para kurcaci ini nantinya bakal ditampilkan melalui teknologi animasi CGI, sebuah inovasi yang memperkaya pengalaman sinematik para penonton.

Film ini juga akan menampilkan aktris Gal Gadot yang akan berperan sebagai Ratu Jahat. Ansu Kabia bakal berperan sebagai Pemburu dan Andrew Burnap bakal memainkan karakter baru bernama Jonathan.

Jika dalam cerita dongeng Snow White menekankan pada sisi kisah cinta antara Putri Salju dengan pangerannya. Pada film live-action ini, Zegler mengungkapkan akan mengambil pendekatan yang berbeda, dia menyebut cerita dalam film akan dibalut dengan alur cerita yang lebih modern.

Adapun film ini bakal disutradarai oleh Marc Webb, sebelumnya dia sukses menyutradarai film The Amazing Spider-Man, serta “500 Days of Summer (2009), Gifted (2017) dan The Only Living Boy in New York (2017).

Greta Gerwig bersama Erin Cressida Wilson dipercaya membuat Naskah film ini. Wilson merupakan penulis skenario untuk Secretary (2002) dan The Girl on the Train (2016). Sedangkan Gerwig dikenal karena menulis atau ikut menulis naskah untuk tiga proyek penyutradaraannya Lady Bird ( 2017), Wanita Kecil (2019) dan Barbie (2023).

