Gordon Lightfoot, Penyanyi Folk Legendaris Kanada Tutup Usia

Penyanyi Folks asal Kanada Gordon Lightfoot yang terkenal pada era 70-an, meninggal pada Senin (1/5) waktu setempat, pada usia 84 tahun. "Gordon Lightfoot meninggal dunia malam ini di rumah sakit Toronto pada pukul 19:30 (2330 GMT)," tulis sebuah posting di halaman Facebook resminya, ketika berita kematian mulai berdatangan dari pers Kanada.

Penyebab langsung kematiannya tidak dipublikasikan. "Info lebih lanjut akan diumumkan," tulis postingan itu.

Lightfoot, lahir di Ontario, melakukan debutnya pada tahun 1943, pada usia lima tahun saat ia menyanyikan "I'm A Little Teapot" di sekolah Minggu gereja lokal, menurut situs webnya.

Dia kemudian menjadi penyanyi folk yang terkenal di Amerika serta Kanada bersama musikus seangkatan seperti Joni Mitchell dan Neil Young.

Meskipun ia dikenal sebagai bintang folk di akhir abad ke-20, popularitas Lightfoot abadi dan ia terus menulis lagu bahkan masih menggelar tur hingga bulan lalu. Pada April lalu, ia membatalkan jadwal turnya dengan alasan masalah kesehatan.

Lagu-lagu Lightfoot membahas segala hal mulai dari pernikahan yang gagal hingga keindahan pedesaan Kanada dan dibawakan oleh penyanyi ternama, termasuk Elvis Presley, Harry Belafonte, Bob Dylan, dan The Grateful Dead. Sejumlah hits nya antara lain The Wreck of the Edmund Fitzgerald, Early Morning Rain, dan If You Could Read My Mind.

Dylan bahkan memuji dia sebagai salah satu inspiratornya. Begitu juga dengan Geddy Lee, pentolan grup musik cadas Kanada, Rush. "Dia adalah pujangga kami. Dia adalah penyanyi-penulis lagu ikonik kami," ujar Lee, dalam film dokumenter yang dibuat pada 2019 tentang Lightfoot.

“Lightfoot dipuji sebagai penyanyi folk Kanada yang penuh perasaan dan lirik yang menggugah," tulis penyiar CBC dalam berita kematiannya.

Lightfoot meninggalkan istri ketiganya, Kim Hasse, menurut publikasi musik Billboard. (AFP/M-3)