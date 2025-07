Kanada Akan Akui Palestina sebagai Negara pada September

KANADA akan mengakui negara Palestina pada September mendatang, demikian disampaikan Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam konferensi pers, Rabu (30/7). Keputusan ini sejalan dengan komitmen Kanada terhadap solusi dua negara, di mana Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat hidup berdampingan dengan Israel dalam damai dan aman.

"Kami akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80," ujar Carney didampingi Menteri Luar Negeri Anita Anand. "Langkah ini diambil karena Otoritas Palestina telah berjanji untuk melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan."

Carney menambahkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah meyakinkannya pihaknya akan menggelar pemilu pada 2026, tanpa keterlibatan Hamas. Abbas juga berjanji Palestina tidak akan memiliterisasi negaranya.

Canada has long been committed to a two-state solution — an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the State of Israel in peace and security.



