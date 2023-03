Ondelivery Berkomitmen Berikan Pelayanan Terbaik untuk Dukung Produk Halal

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membeli produk halal brand lokal, Ondelivery sebagai Official Logistic Partner dari Muslim LifeFair, berkomitmen menyempurnakan mata rantai perbelanjaan dengan memberikan pelayanan terbaik. Pameran yang diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran 17 – 19 Maret 2023 ini, bertujuan mengajak seluruh pengusaha UMKM membangkitkan ekonomi umat.

Kolaborasi ini sejalan dengan kampanye Ondelivery #RamadhanXTRAMakna yang menghadirkan XTRA Shipping On Voucher dan beragam kegiatan positif lainnya guna melengkapi semangat masyarakat berbagi makna dan keistimewaan pada bulan Ramadan.

Pada event tersebut, pengunjung tidak hanya mendapatkan beragam promo spesial dari bazaar produk halal saja, tapi juga dapat membeli barang dan mengirimkan langsung ke teman dengan fasilitas program Jasa Titipan (jastip) Ondelivery. Program jastip ini dapat digunakan untuk seluruh kiriman drop off pada booth ataupun menggunakan special treatment appointment Ondelivery pick up dari rumah. Harapannya kolaborasi ini dapat menjadi solusi para jastipers untuk mempermudah proses belanja hingga kiriman dengan lebih efisien dan menguntungkan.

“Mendukung produk halal merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam pengembangan sektor UMKM dan brand local yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi umat. Ondelivery siap menyempurnakan mata rantai pasar digital dan non digital dengan menjadi perusahaan logistik yang terpercaya, cepat tanggap, dan penuh tanggung jawab” kata CEO Ondelivery Robin Susanto, dalam keterangan resminya.

Ondelivery, kata dia, juga selalu menyediakan service terbaik dengan penawaran menarik bagi para penggunanya. Salah satunya dengan menggelar acara Jawara Ondelivery, yang mana pengguna berkesempatan mendapatkan total hadiah 10gr Logam Mulia dengan aktif melakukan transaksi kiriman via On Apps hingga 30 April dengan menggunakan sistem pick up yang membuat pengguna lebih simpel dan nyaman dalam proses kirim paket. (RO/M-3)