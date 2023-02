Ini Kisah di Balik Terciptanya Lagu Romantis Populer

Valentine adalah hari di mana cinta dirayakan di seluruh dunia. Salah satu cara untuk merayakannya adalah dengan mendengarkan lagu-lagu cinta yang romantis.

Namun, di balik setiap lagu cinta ada cerita yang menarik tentang sejarah pembuatannya. Inilah beberapa contoh lagu cinta yang terkenal dan kisah di balik pembuatannya.

1.I Will Always Love You (Whitney Houston)

Lagu ini ditulis oleh Dolly Parton pada 1973. Saat itu, Dolly sedang dalam hubungan yang buruk dengan manajernya dan memutuskan untuk pindah ke Nashville, AS, untuk memulai kariernya sendiri.

Lagu I Will Always Love You ditulis Dolly sebagai ucapan perpisahan untuk manajernya. Kemudian, pada 1992, Whitney Houston merekam ulang lagu ini untuk film The Bodyguard. Lagu ini menjadi sangat populer dan terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia.

2. My Heart Will Go On (Celine Dion)

Lagu ini ditulis oleh James Horner dan Will Jennings untuk film Titanic pada 1997. Film Titanic juga sedang tayang kembali saat ini di bioskop Indonesia, dalam versi 3D.

Lagu My Heart Will Go On dirilis sebagai single dan menjadi hit nomor satu di seluruh dunia. Ketika Celine Dion merekam lagu ini, dia tidak menyukainya pada awalnya. Namun, setelah lagu ini dirilis, dia menyadari betapa populer dan berdaya tarik lagu ini bagi banyak orang.

3. Unchained Melody (The Righteous Brothers)

Lagu ini awalnya ditulis untuk film Unchained pada 1955. Namun, lagu ini menjadi sangat populer ketika The Righteous Brothers merekam ulangnya pada 1965. Lagu ini menjadi hit nomor satu di seluruh dunia dan menjadi salah satu lagu cinta paling terkenal sepanjang masa.

4. Love Me Tender (Elvis Presley)

Lagu ini ditulis untuk film dengan judul yang sama pada 1956. Lagu ini awalnya ditulis sebagai lagu cinta yang manis dan sederhana untuk film tersebut.

Namun, setelah Elvis Presley merekam lagu ini, ia menambahkan sentuhan khas ke lagu tersebut dan membuatnya menjadi hit nomor satu.

Setiap lagu cinta memiliki cerita yang menarik di balik pembuatannya. Lagu-lagu ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan orang dengan perasaan mereka dan menyatukan orang yang berbeda. Oleh karena itu, pada hari valentine, duduklah bersama orang yang kamu cintai dan nikmati beberapa lagu cinta yang romantis. Apa lagu romantis favorit kamu bersama pasangan?

