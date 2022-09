Sasar Pencinta Gim, Film Love in Game Tembus 2,5 Juta Penonton

PERUSAHAAN label rekaman dan manajemen artis Trinity Optima Production (TOP) melalui Trinity Pictures, kembali merilis film terbaru yang ditayangkan di MAXStream. Berjudul Love in Game, film ini bergenre drama komedi yang mengangkat tentang kisah percintaan remaja yang memiliki hobi dan bercita-cita menjadi pemain profesional E-Sports Mobile Legends.

CEO Trinity Optima Production Yonathan Nugroho menyebutkan, misi membentuk Trinity Pictures berangkat dari antusiasme perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan bakat sineas muda dan kreator film lokal.

“Trinity Pictures lahir sejak 2019. Awalnya kami hanya fokus pada dukungan pendanaan agar kreator bisa membuat produk film atau series yang bagus. Namun, kami juga melihat adanya kebutuhan manajemen yang lebih dalam lagi untuk bisnis ini. Pengelolaan talenta sudah menjadi core bisnis TOP sejak lama, sehingga untuk berekspansi ke manajemen vertikal bisnis yang lain, ini jadi hal yang sangat strategis bagi kami,” papar Yonathan dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (28/9).



Melihat pangsa pasar yang baik, Yonathan melanjutkan, film terbarunya sudah menembus 2,5 juta penonton dalam waktu kurang dari sepekan sejak dirilis pada 21 September. Hal ini menjadi angin segar bagi para kreator film lokal untuk bisa terus menggali tren-tren terkini dan mengolahnya ke dalam karya film yang bisa dinikmati masyarakat.

“Dari sisi bisnis, proyeksi kami di sektor film juga sangat baik. Trinity Pictures memberikan kontribusi revenue sebesar 20% dari total revenue streams perusahaan,” tambahnya.



Disinggung mengenai konten filmnya, Yonathan menyebut pihaknya secara khusus rutin berdiskusi dengan pihak Supreme League yang merupakan rumah produksi dari tim Esports Indonesia Alter Ego untuk mengembangkan cerita dan karakter dari masing-masing tokoh.

Setelah pengembangan cerita rampung, TOP menggaet sutradara baru Rendy Herpy bersama dengan Right Hand Entertainment untuk mengeksekusi film. Rendy lantas memvisualisasikan cerita yang telah dibuat oleh Trinity dan Supreme League menjadi Love in Game.

Love in Game bercerita tentang Livy yang berperan sebagai anak kampus yang hobi bermain gim Mobile Legends.

Saat bermain gim, Livy bertemu dengan gamers lain bernama Lonewolf, yang ternyata merupakan mahasiswa populer di kampus bernama Prince. Di dunia nyata, Prince adalah sosok yang dibenci Livy. Konflik muncul ketika ternyata sahabat Livy, Rachel, jatuh hati dengan Prince.



“Sejak awal memulai proyek ini, saya bersama tim sangat antusias. Selain karena industri E-Sport yang semakin melesat, di film ini kami memadukan antara gamers dan cinta. Kami ingin film ini bisa dinikmati segala kalangan baik penyuka E-sport ataupun bukan, karena kisah film ini remaja banget dan emosionalnya seperti nonton drakor,” ungkap Yonathan.

Sejak 2019, Trinity Pictures telah merilis lima film dan enam serial sampai dengan 2022. Di antaranya adalah Cerita Dokter Cinta (2019), Journal of Terror: Afterlife (2020), Vidi-O-Call (2020), Kau & Dia Season 1 (2021), E-Sport Legend: Push It Down (2022), Kolak Express 3 (2022), dan Kau & Dia Season 2 (2022). (M-2)