The Goodnes of Oats, Kolaborasi Fore Coffee dengan Amanda Rawles

PERUSAHAAN startup kopi Indonesia Fore Coffee memperkenalkan rangkaian menu baru hasil kolaborasi dengan aktris Amanda Rawles yang diberi nama The Goodness of Oats. Menu itu terdiri dari Royal Jujube Oatmilk, Golden Ube Oatmilk, dan Coconut Nectar Latte.

Kehadiran rangkaian menu The Goodness of Oats ini juga dalam rangka menyambut Ramadan. Menu baru itu sudah tersedia sejak pekan lalu hingga tiga bulan ke depan.

Co-Founder & CEO Fore Coffee Vico Lomar mengatakan kolaborasi menu ini menjadi jawaban atas kebutuhan Amanda beserta masyarakat Indonesia terhadap menu oatmilk yang anti-mainstream.

"Sebagai brand kopi yang aspiratif, kami yakin dengan rangkaian terbaru The Goodness of Oats ini bisa menjadi menu baru yang diminati masyarakat, baik untuk momen buka puasa bersama atau menemani aktivitas sehari-hari untuk mendukung produktivitas," kata Vico melalui keterangan resmi, dikutip Senin (28/3).

Menu The Goodness of Oats bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp32.000 per cup reguler. Menu baru ini mencampurkan oatmilk dengan bahan-bahan seperti jujube (kurma Korea), ubi, kelapa, dan nektar.

Menu Royal Jujube Oatmilk merupakan paduan jujube dengan oatmilk, Golden Ube Oatmilk memadukan ubi dengan oatmilk, dan Coconut Nectar Latte memadukan kelapa dengan espresso spesial khas Fore.

Menurut Fore Coffee, rangkaian The Goodness of Oats juga cocok untuk orang-orang yang memiliki intoleransi laktosa karena takaran oatmilk digunakan secara tepat di setiap cup-nya. (Ant/OL-1)