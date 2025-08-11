11 Bahaya Ngopi saat Perut Kosong

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
KOPI adalah minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang dan digiling, kemudian diseduh dengan air panas.
Kopi merupakan salah satu minuman paling populer di dunia, dikenal karena cita rasanya yang khas serta kandungan kafein yang memberi efek menyegarkan dan meningkatkan fokus.
Kopi merangsang produksi asam lambung, sehingga bisa memicu rasa perih atau mulas.
Bagi penderita maag, kopi saat perut kosong dapat memperparah peradangan dinding lambung.
Kandungan kafein dan sifat asam kopi bisa mengikis lapisan pelindung lambung.
Gas yang dihasilkan dari peningkatan asam dapat membuat perut terasa penuh dan tidak nyaman.
Perut kosong ditambah kafein tinggi bisa memicu mual, terutama pada orang yang sensitif.
Kafein bersifat diuretik, sehingga tubuh kehilangan cairan lebih cepat.
Saat perut kosong, penyerapan kafein lebih cepat sehingga memicu peningkatan detak jantung.
Lonjakan kafein tanpa asupan makanan dapat memengaruhi sistem saraf pusat.
Kafein meningkatkan hormon stres, apalagi jika diminum sebelum sarapan.
Waktu paruh kafein cukup lama, sehingga jika dikonsumsi pagi hari tanpa sarapan, efeknya bisa bertahan dan mengganggu tidur malam.
Asam dan kafein dapat menghambat penyerapan beberapa mineral seperti zat besi dan magnesium jika perut belum diisi makanan.
Jika ngobi berlebihan, maka efeknya menjadi jantung berdebar, sulit tidur, dan asam lambung naik. (Z-4)
Tiongkok justru bergerak cepat dengan membuka pasarnya bagi kopi Brasil, menyusul kenaikan bea masuk 50% oleh Donald Trump.
Manfaat dari pengukuran SROI pada pemberdayaan petani Kopi Langit Bali yakni untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program pemberdayaan petani kopi.
PT Global Inovasi Maju (GIM), bagian dari Farmaklik Group, melepas ekspor kopi robusta Rejang Lebong ke pasar internasional.
Di tengah gejolak harga dan tekanan global, negara produsen yang mampu menghadirkan kualitas, cerita dan keberlanjutan akan tetap relevan di pasar dunia.
Sebanyak 54 ton kopi asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, resmi diekspor ke Tiongkok melalui skema Sistem Resi Gudang (SRG),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved