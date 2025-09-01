Headline
Mengangkat Kopi Sulawesi serta Aceh ke Pasar Dunia

Wisnu Arto Subari
01/9/2025 10:17
INDONESIA dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Kopi Sulawesi serta Kopi Sumatra Aceh Mandheling Gayo memiliki cita rasa khas yang telah mendapatkan apresiasi global. Melalui kerja sama langsung dengan para petani, PT Bima Tikhe Berkat memastikan bahwa rantai pasok kopi dijalankan secara berkelanjutan dan adil, sehingga para petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik.

"Bagi kami, kopi bukan hanya komoditas. Kopi adalah cerita, budaya, dan penghidupan banyak keluarga petani di Indonesia. Dengan membawa Kopi Sulawesi dan Kopi Aceh Mandheling Gayo ke pasar internasional, kami ingin memastikan bahwa para petani lokal mendapat pengakuan dan penghargaan yang setimpal atas kerja keras mereka," ujar Verra Victoria, perwakilan resmi PT Bima Tikhe Berkat, dalam keterangan tertulis, Senin (1/9).

Langkah strategis ini diharapkan dapat membuka peluang baru agar kedua kopi unggulan tersebut semakin dikenal luas di mancanegara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin pasar kopi dunia. PT Bima Tikhe Berkat berkomitmen untuk terus mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan petani. Dengan demikian, pertumbuhan bisnis perusahaan juga selaras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah penghasil kopi.

PT Bima Tikhe Berkat adalah perusahaan perdagangan kopi Indonesia yang berfokus pada kualitas dan berkelanjutan. Melalui jaringan globalnya dan dukungan aplikasi platform perdagangan yang dimiliki pemerintah seperti salah satu aplikasi dari Bank Exim melalui Komodoin.com, perusahaan berkomitmen untuk memperkenalkan kopi terbaik dari berbagai daerah Indonesia ke panggung dunia. 

"Saya terharu ketika para petani mengungkapkan rasa bangga mereka, karena bisa ikut serta dalam kegiatan ekspor yang dilakukan bersama perusahaan kami," pungkas Verra. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
