MINUM kopi adalah aktivitas mengonsumsi minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan digiling.

Kopi menjadi salah satu minuman paling populer di dunia karena rasanya yang khas, aromanya yang kuat, serta efek stimulan dari kandungan kafein yang bisa meningkatkan energi dan kewaspadaan.

Berikut 11 Bahaya Sering Minum Kopi

1. Gangguan Tidur

Kafein dalam kopi bisa mengganggu kualitas tidur dan membuat susah tidur jika dikonsumsi berlebihan atau terlalu malam.

2. Meningkatkan Detak Jantung

Kopi berlebih bisa memicu jantung berdebar dan meningkatkan risiko gangguan irama jantung.

3. Meningkatkan Kecemasan

Kafein merangsang sistem saraf pusat, sehingga konsumsi berlebihan dapat memicu rasa cemas, gelisah, dan sulit tenang.

4. Sakit Kepala

Kopi kadang bisa meredakan sakit kepala, tetapi konsumsi terlalu sering justru bisa memicu sakit kepala rebound.

5. Meningkatkan Tekanan Darah

Kafein dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sementara, sehingga berpotensi menaikkan tekanan darah.

6. Gangguan Pencernaan

Kopi bersifat asam sehingga bisa memicu maag, sakit perut, refluks asam lambung, atau diare pada beberapa orang.

7. Risiko Tulang Keropos

Kafein dapat mengurangi penyerapan kalsium jika tidak diimbangi asupan gizi yang cukup.

8. Mengganggu Kesehatan Gigi

Kopi bisa menyebabkan gigi kuning, berbau mulut, dan meningkatkan risiko gigi berlubang jika tidak menjaga kebersihan mulut.

9. Ketergantungan Kafein

Sering minum kopi membuat tubuh terbiasa, sehingga tanpa kopi bisa merasa lemas, pusing, dan sulit fokus.

10. Mudah Lelah Setelah Efek Hilang

Kafein memberi energi sementara, tapi setelah efeknya habis tubuh bisa jadi lebih lelah dari sebelumnya.

11. Berisiko Bagi Ibu Hamil

Konsumsi kopi berlebihan saat hamil bisa meningkatkan risiko keguguran, bayi lahir prematur, atau berat badan lahir rendah.

Kopi sebenarnya memiliki manfaat jika diminum dengan porsi wajar yakni 1 sampai 2 cangkir per hari. Namun, jika berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan.