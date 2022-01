Subway Resmikan Restoran Kesebelas di Indonesia

PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan MBA (PT Map Boga Adiperkasa Tbk), peritel F&B di Indonesia, bagian dari PT Mitra Adiperkasa, Tbk, mengumumkan pembukaan restoran Subway kesebelas di Indonesia di Lippo Mall Puri Indah Jakarta.

Restoran seluas 135 meter persegi buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 21.00 menyesuaikan dengan peraturan makan di tempat dan layanan pesan antar.

President Director of MBA Anthony Cottan mengatakan, dikutip dari siaran resmi, Jumat (21/1), "Awal yang baik untuk bisnis Subway kami pada kuartal keempat 2021, kami berencana melanjutkannya pada 2022 dengan berekspansi yang lebih luas ke lokasi yang lebih nyaman, terutama di sekitar Jakarta."

Dia melanjutkan, "Mal sekarang akan menjadi target kami untuk memastikan lebih banyak kemudahan bagi pelanggan ketika ingin menikmati Subway yang luar biasa segar kapan pun sesuai dengan suasana hati."

Bertepatan dengan pembukaan restoran ini, Subway meluncurkan rasa baru yang akan dihadirkan di semua restorannya.

"Setelah Subway Indonesia sukses meluncurkan 10 Hero-menus selama tiga bulan pertama, Subway Indonesia meneruskan keseruannya dengan menghadirkan menu-menu yang sudah dinantikan pelanggan," ujar Head of Marketing PT Sari Sandwich Indonesia Silvia Muryadi.

"Kami dengan senang hati memperkenalkan tiga varian baru menu berbahan dasar daging, Meatball Marinara, Roast Beef dan Steak Jalapeno, ditambah pilihan roti yang baru Parmesan Oregano. Untuk merayakan peluncuran product baru yang mengusung tema 'It's Time to Meat Up, para tamu kami dapat menikmati Subway bersama-sama pada momen Tahun Baru Imlek mendatang, dan di Hari Valentine," lanjutnya.

Produk-produk baru ini tersedia sebagai produk utama di semua restoran Subway mulai 20 Januari 2022. (Ant/OL-1)