Masuki 2023, Subway Hadirkan 2 Menu Baru dan Lanjutkan Ekspansi Gerai

MEMASUKI tahun baru, gerai ritel penyedia roti lapis (sandwich), Subway kembali melakukan kampanye It’s Time to Meat Up, yang kali ini membawa dua menu baru, Beef Mala Szechuan dan Roast Beef Black Pepper. Mulai 20 Januari hingga pertengahan Maret 2023, kedua menu ini akan tersedia di seluruh restoran Subway.

“Sesuatu yang baru dan inovatif dijadikan gebrakan di awal tahun. Subway menawarkan Beef Mala Szechuan dan Roast Beef Black Pepper sebagai bagian dari kampanye It’s Time to Meat Up dan untuk merayakan Tahun Baru Imlek tahun ini. Kami terus bereksplorasi dengan pilihan menu baru yang belum pernah ditawarkan oleh Subway Indonesia sebelumnya, dan sedang menjadi tren di masyarakat Indonesia,” ungkap Silvia Muryadi, Head of Marketing Subway.

Melihat Indonesia dikenal dengan makanan yang penuh bumbu dan rempah, Subway menawarkan Beef Mala Szechuan, hidangan yang berbumbu serupa namun dengan cita rasa oriental. Semua tamu akan terkesima dengan daging brisket empuk yang disajikan dengan saus mala yang gurih dan pedas.

Cita rasa mala yang paling menonjol adalah perpaduan lezat cabai dan merica Sichuan yang memberikan rasa pedas, gurih dan wangi khas Sichuan. Selain itu, saus ini sangat cocok dipadukan dengan berbagai pilihan makan seperti daging dan sayuran.

Salah satu makanan yang paling popular adalah daging sapi panggang dan Subway membawa lagi saus lada hitam ala Hong Kong sebagai tambahan menu dalam kampanye ini.

"Menu ini kembali hadir dikarenakan banyak permintaan tamu, maka kini mereka dapat menikmati menu favorit mereka yaitu Roast Beef Black Pepper. Lada hitam adalah kombinasi sempurna dengan daging merah, karena memiliki rasa yang kuat, pedas, dan tajam," ujar Silvia.

Baca juga : Subway Resmikan Restoran Ke-50 di Wang Plaza dan Luncurkan Dua Tambahan Menu celeBREADtion

Hingga akhir Desember 2022, Subway telah memiliki 53 restoran yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung sejak pertama kali dibuka pada Oktober 2021. Ekspansi akan terus menjadi fokus utama Subway di tahun 2023.

Pemimpin Growth Brands PT Map Boga Adiperkasa Tbk Vasilis John Vasiliou mengatakan, salah satu kunci sukses Subway adalah kemampuannya dalam menawarkan menu yang lezat, bergizi, dan disukai oleh para tamu.

Ia berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat merasakan manfaat dari keunggulan Subway. Alhasil, di tahun 2023 ekspansi akan terus berlanjut dan meningkat di tahun kedua agar melayani lebih banyak tamu.

"Membuka pintu di kota-kota baru akan menjadi tujuan utama, meskipun Jabodetabek tetap menjadi prioritas. Di paruh pertama kami akan membuka beberapa restoran di Jabodetabek dan mulai Maret 2023, perluasan akan dilakukan di kota baru di luar Jabodetabek,” jelas Vasilis.

Sebagai permulaan, Subway membuka dua restoran baru pada Januari 2023, yaitu di Harapan Indah yang dibuka pada 14 Januari 2023 dan di The Foodhall Senayan City pada 18 Januari 2023. (RO/OL-7)