Puisi Amanda Gorman akan Diterbitkan dalam Bahasa Prancis

Sebuah puisi karya Amanda Gorman, penyair muda yang menjadi bintang pada upacara pelantikan Presiden Joe Biden, sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Hal itu diungkapkan penerbit Editions Fayard, Rabu (17/2)

Puisi yang dibacakan pada pelantikan Biden oleh peraih gelar Penyair Pemuda Nasional AS berusia 22 tahun berjudul The Hill We Climb itu, akan dirilis dalam bentuk cetak bulan depan di Amerika Serikat dan versi Prancis akan menyusul pada Mei.

Puisi ini diterjemahkan oleh bintang musik pendatang baru Marie-Pierra Kakoma, yang menggunakan nama panggung Lous and the Yakuza. Penyanyi berdarah Belgia-Kongo itu baru-baru ini dinominasikan untuk penghargaan Victoires de la Musique terbaik Prancis.

Penampilan menawan Gorman pada 22 Januari lalu telah membuatnya menjadi superstar. Dia telah mengumpulkan jutaan penggemar di media sosial dan menjadi selebritas. Dia juga diikat kontrak dengan sebuah agensi model dan tampil pada pembukaan kompetisi Super Bowl bulan ini. (AFP/M-4)