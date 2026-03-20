17 Wisata Alam di Jawa Tengah yang Wajib Dikunjungi saat Libur Lebaran

Sejumlah wisatawan berjalan di Jembatan Kahyangan di lokasi wisata alam Kawah Sikidang kawasan dataran tinggi Dieng, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah.(ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

LIBUR Lebaran 2026 menjadi momen yang paling dinantikan bagi jutaan pemudik yang pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Dengan estimasi pergerakan wisatawan mencapai 6 juta orang di wilayah Jateng, memilih destinasi yang tepat adalah kunci kenyamanan liburan Anda. Dari sejuknya udara pegunungan di Dieng hingga pesona bawah laut Karimunjawa, provinsi ini menawarkan kekayaan alam yang tak ada habisnya.

Berikut adalah panduan lengkap 17 wisata alam Jawa Tengah yang wajib Anda kunjungi, lengkap dengan informasi harga tiket terbaru per Maret 2026, jam operasional, dan akses transportasinya.

1. Dataran Tinggi Dieng (Wonosobo & Banjarnegara)

Pusat wisata paling populer di Jateng. Menawarkan fenomena kawah, telaga, dan matahari terbit di Bukit Sikunir.

Akses: Via Wonosobo (jalur utama) atau jalur alternatif via Batang (Tol Trans Jawa exit Pekalongan).

2. Kepulauan Karimunjawa (Jepara)

Surga tropis dengan pasir putih dan air laut kristal yang memukau.

Akses: Kapal feri/cepat dari Pelabuhan Kartini Jepara atau pesawat dari Semarang.

3. Lokawisata Baturraden (Banyumas)

Wisata lereng Gunung Slamet dengan air terjun dan pemandian air panas alami.

Akses: 15 menit dari pusat kota Purwokerto.

4. Pantai Menganti (Kebumen)

Sering dijuluki "Selandia Baru-nya Jawa" karena perbukitan hijau di tepi laut.

Akses: Jalur Pansela (Pantai Selatan), medan cukup berkelok.

5. Umbul Ponggok (Klaten)

Kolam mata air alami untuk pengalaman snorkeling dan foto bawah air yang unik.

Akses: Dekat jalur utama Solo-Yogyakarta.

6. Ketep Pass (Magelang)

Gardu pandang terbaik untuk melihat kemegahan Gunung Merapi secara langsung.

Akses: Jalur Blabak-Muntilan menuju Sawangan.

7. Brown Canyon (Semarang)

Bekas lahan tambang yang berubah menjadi tebing eksotis mirip Grand Canyon Amerika Serikat.

Akses: Kawasan Rowosari, Tembalang, Semarang.

8. Guci Forest (Tegal)

Pemandian air panas di tengah hutan pinus yang memberikan suasana relaksasi maksimal.

Akses: Jalur Tegal-Purwokerto via Slawi.

9. Rawa Pening (Ambarawa)

Danau luas dengan panorama pegunungan yang sangat menenangkan mata.

Akses: Dekat exit Tol Bawen.

10. Taman Bunga New Celosia (Semarang)

Destinasi kekinian dengan replika landmark dunia dan hamparan bunga warna-warni.

Akses: Kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang.

11. Curug Sewu (Kendal)

Air terjun bertingkat yang megah dengan fasilitas pendukung yang lengkap untuk keluarga.

Akses: Jalur alternatif Semarang-Temanggung via Patean.

12. Pantai Pasir Kencana (Pekalongan)

Wisata pantai modern yang dilengkapi menara pandang dan kolam renang di pinggir laut.

Akses: Pusat Kota Pekalongan (Jalur Pantura).

13. Tawangmangu & Grojogan Sewu (Karanganyar)

Destinasi legendaris di lereng Gunung Lawu dengan air terjun yang sangat tinggi.

Akses: Jalur Solo-Tawangmangu.

14. Waduk Gajah Mungkur (Wonogiri)

Tempat yang pas untuk menikmati kuliner ikan tawar sambil berkeliling waduk dengan perahu.

Akses: 10 menit dari pusat kota Wonogiri.

15. Telaga Warna (Wonosobo)

Ikon wisata Dieng yang menawarkan gradasi warna air yang memukau akibat sulfur.

Akses: Kawasan Dieng Plateau.

16. Bukit Sekipan (Karanganyar)

Taman rekreasi keluarga dengan konsep miniatur dunia dan wahana petualangan.

Akses: Kawasan Tawangmangu.

17. Pantai Kartini (Jepara)

Destinasi wisata pantai yang edukatif dengan adanya gedung Kura-kura Oceanarium.

Akses: Dekat pusat Kota Jepara.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan bus Trans Jateng dengan tarif Mata Uang Rupiah 4.000 untuk umum yang menjangkau beberapa titik wisata seperti Bandungan dan Baturraden. Mayoritas objek wisata populer sudah tercover sinyal 4G/5G, namun untuk wilayah pelosok seperti Karimunjawa atau puncak Dieng, disarankan mengunduh peta offline. (Z-4)