17 Wisata Alam di Jawa Tengah yang Wajib Dikunjungi saat Libur Lebaran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LIBUR Lebaran 2026 menjadi momen yang paling dinantikan bagi jutaan pemudik yang pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Dengan estimasi pergerakan wisatawan mencapai 6 juta orang di wilayah Jateng, memilih destinasi yang tepat adalah kunci kenyamanan liburan Anda. Dari sejuknya udara pegunungan di Dieng hingga pesona bawah laut Karimunjawa, provinsi ini menawarkan kekayaan alam yang tak ada habisnya.
Berikut adalah panduan lengkap 17 wisata alam Jawa Tengah yang wajib Anda kunjungi, lengkap dengan informasi harga tiket terbaru per Maret 2026, jam operasional, dan akses transportasinya.
Pusat wisata paling populer di Jateng. Menawarkan fenomena kawah, telaga, dan matahari terbit di Bukit Sikunir.
Surga tropis dengan pasir putih dan air laut kristal yang memukau.
Wisata lereng Gunung Slamet dengan air terjun dan pemandian air panas alami.
Sering dijuluki "Selandia Baru-nya Jawa" karena perbukitan hijau di tepi laut.
Kolam mata air alami untuk pengalaman snorkeling dan foto bawah air yang unik.
Gardu pandang terbaik untuk melihat kemegahan Gunung Merapi secara langsung.
Bekas lahan tambang yang berubah menjadi tebing eksotis mirip Grand Canyon Amerika Serikat.
Pemandian air panas di tengah hutan pinus yang memberikan suasana relaksasi maksimal.
Danau luas dengan panorama pegunungan yang sangat menenangkan mata.
Destinasi kekinian dengan replika landmark dunia dan hamparan bunga warna-warni.
Air terjun bertingkat yang megah dengan fasilitas pendukung yang lengkap untuk keluarga.
Wisata pantai modern yang dilengkapi menara pandang dan kolam renang di pinggir laut.
Destinasi legendaris di lereng Gunung Lawu dengan air terjun yang sangat tinggi.
Tempat yang pas untuk menikmati kuliner ikan tawar sambil berkeliling waduk dengan perahu.
Ikon wisata Dieng yang menawarkan gradasi warna air yang memukau akibat sulfur.
Taman rekreasi keluarga dengan konsep miniatur dunia dan wahana petualangan.
Destinasi wisata pantai yang edukatif dengan adanya gedung Kura-kura Oceanarium.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan bus Trans Jateng dengan tarif Mata Uang Rupiah 4.000 untuk umum yang menjangkau beberapa titik wisata seperti Bandungan dan Baturraden. Mayoritas objek wisata populer sudah tercover sinyal 4G/5G, namun untuk wilayah pelosok seperti Karimunjawa atau puncak Dieng, disarankan mengunduh peta offline. (Z-4)
