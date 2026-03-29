Berikut Rekomendasi Smartwatch untuk Fitness Terbaik 2026

SMARTWATCH adalah perangkat elektronik pintar berbentuk jam tangan yang dipakai di pergelangan tangan dan memiliki berbagai fitur canggih layaknya smartphone.

Secara sederhana, smartwatch bisa diartikan sebagai jam tangan digital modern yang terhubung dengan HP dan mampu melakukan banyak fungsi selain menunjukkan waktu.

Berikut 6 Rekomendasi Smartwatch untuk Fitness Terbaik 2026

1. Garmin Venu 3

Cocok untuk kamu yang serius fitness. Memiliki sensor kesehatan sangat akurat, GPS presisi tinggi, dan baterai tahan lama.

2. Apple Watch SE Gen 2

Smartwatch terbaik untuk pengguna iPhone dengan fitur fitness lengkap dan smooth. Integrasi sempurna dengan iPhone, tracking olahraga lengkap, UI sangat responsif.

3. Samsung Galaxy Watch 6

Smartwatch Android terbaik dengan fitur kesehatan lengkap dan desain premium. Cocok untuk Android, sensor kesehatan lengkap, layar AMOLED tajam.

4. Amazfit GTR 4

Smartwatch fitness harga menengah dengan baterai awet dan banyak mode olahraga. Memiliki 150 mode olahraga, GPS dual band, baterai bisa 1 sampai 2 minggu.

5. Huawei Watch Fit 3

Smartwatch ringan dan murah dengan fitur fitness lengkap untuk pemula. Desain tipis dan ringan, cocok untuk olahraga ringan dan harian, harga lebih terjangkau.

6. Fitbit Charge 6

Fitness tracker canggih dengan fokus pada kesehatan dan monitoring aktivitas. Fokus kesehatan dan kebugaran, akurat untuk tracking aktivitas, ringkas dan nyaman dipakai.

Smartwatch adalah jam tangan pintar multifungsi yang tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga membantu aktivitas, kesehatan, dan komunikasi sehari-hari dengan lebih praktis. (Z-4)

Sumber: dorangadget, nexapp