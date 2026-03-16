Dukung Gaya Hidup Pelari, Amazfit Resmi Luncurkan Active 3 Premium di Indonesia

Amazfit Active 3 Premium(MI/HO)

BRAND smart wearable global, Amazfit, resmi memperkenalkan produk terbarunya, Amazfit Active 3 Premium, di pasar Indonesia pada Senin (16/3). Smartwatch ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para pelari dan pencinta olahraga yang menginginkan kombinasi antara teknologi pemantauan kesehatan canggih dengan desain yang elegan.

Hadirnya perangkat ini merupakan respons terhadap tren olahraga lari yang kian digemari masyarakat Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

"Kami ingin menghadirkan smartwatch yang tidak hanya stylish tetapi juga mampu memberikan insight latihan yang akurat, sehingga pengguna dapat meningkatkan performa olahraga sekaligus memantau kesehatan mereka secara menyeluruh," ujar Country Manager Amazfit Indonesia Laura Yurista Dewanti.

Baca juga : Amazfit Balance 2 Dirilis di Indonesia, Dibanderoli Harga Rp4 Jutaan

Fitur Unggulan untuk Performa Lari

Sebagai perangkat yang difokuskan untuk olahraga lari, Amazfit Active 3 Premium dilengkapi dengan training plan berbasis sains.

Fitur ini membantu pengguna membangun rutinitas latihan yang konsisten dan terukur.

Salah satu fitur teknis menonjol adalah Lactate Threshold Test yang berfungsi membantu pelari memahami intensitas latihan serta mengoptimalkan performa mereka di lintasan.

Baca juga : Amazfit T-Rex 3, Smartwatch GPS untuk Para Petualang

Untuk mendukung aktivitas luar ruang, jam tangan pintar ini dibekali sistem navigasi GPS yang mendukung lima sistem satelit guna menjamin akurasi pelacakan lokasi.

Pengguna juga tidak perlu khawatir kehilangan arah saat berlatih di area tanpa sinyal, karena tersedia fitur offline maps dengan kapasitas penyimpanan hingga 4GB.

Desain Mewah dan Ketahanan Baterai

Dari sisi estetika dan durabilitas, Amazfit menggunakan material premium berupa sapphire glass yang tahan gores serta frame stainless steel.

Layar AMOLED berukuran 1,32 inci pada perangkat ini memiliki tingkat kecerahan mencapai 3.000 nits, sehingga informasi pada layar tetap terlihat jelas meski berada di bawah terik matahari.

Urusan daya tahan, Amazfit Active 3 Premium dibekali baterai 365 mAh yang mampu bertahan hingga 12 hari untuk penggunaan normal, atau 7 hari jika digunakan secara intensif.

Pemantauan Kesehatan Terintegrasi

Tidak hanya untuk olahraga, perangkat ini mendukung pemantauan kesehatan 24 jam melalui teknologi BioTracker PPG biometric sensor.

Fitur ini mencakup pemantauan detak jantung, kadar oksigen darah (SpO?), tingkat stres, hingga kualitas tidur. Pengguna juga tetap bisa terhubung lewat fitur *Bluetooth calling* berkat mikrofon dan speaker bawaan.

Harga dan Ketersediaan

Di Indonesia, Amazfit Active 3 Premium hadir dalam tiga pilihan warna: Apex Silver, Atlas Blue, dan Aero White. Perangkat ini dibanderol dengan harga Rp2.899.000.

Konsumen dapat memperoleh produk ini melalui kanal resmi di www.amazfit.co.id, Amazfit Official Store, serta mitra ritel seperti Watch Studio, Digiplus, Blibli Store, Wearinasia, Geeky Tech, dan Jamtangan.com. (Z-1)