Berikut Rekomendasi Smartwatch Terbaik 2026(Freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dilengkapi teknologi canggih dan bisa terhubung dengan smartphone untuk menjalankan berbagai fungsi digital.

Smartwatch adalah perangkat wearable yang tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga memiliki sistem operasi, layar sentuh, dan fitur seperti aplikasi, notifikasi, hingga pemantauan kesehatan.

Berikut 6 Rekomendasi Smartwatch Terbaik 2026

1. Samsung Galaxy Watch 7

Baca juga : Dukung Gaya Hidup Pelari, Amazfit Resmi Luncurkan Active 3 Premium di Indonesia

Smartwatch Android paling seimbang di 2026. Punya performa cepat dengan chipset terbaru, fitur kesehatan lengkap. Cocok untuk penggunaan sehari-hari. Seri ini dikenal punya fitur kesehatan dan performa yang kuat.

2. Samsung Galaxy Watch Ultra

Cocok untuk aktivitas outdoor dan ekstrem. Kelebihannya desain tangguh dan tahan banting, banyak fitur tracking lingkungan dan olahraga. Cocok untuk hiking atau traveling.

Baca juga : 6 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga

3. Google Pixel Watch 3

Smartwatch dengan pengalaman Android terbaik. Kelebihannya desain elegan, integrasi Fitbit untuk kesehatan, sistem Wear OS paling smooth. Salah satu smartwatch terbaik secara keseluruhan di 2026.

4. OnePlus Watch 3

Pilihan terbaik untuk baterai tahan lama. Kelebihannya bisa tahan hingga beberapa hari, performa ringan dan cepat. Cocok untuk pengguna aktif. Dikenal punya daya tahan baterai sangat lama.

5. Mobvoi TicWatch Pro 6 Ultra

Smartwatch dengan baterai monster. Kelebihannya bisa hingga 14 hari pemakaian normal, dual display hemat baterai, cocok untuk olahraga dan GPS. Salah satu smartwatch dengan baterai paling awet di kelasnya.

6. Fossil Gen 7 Wellness Edition

Smartwatch stylish dan fitur kesehatan lengkap. Kelebihannya desain elegan dan premium, fitur ECG dan pemantauan kesehatan, cocok untuk gaya dan kesehatan. Fokus pada kombinasi fashion dan kesehatan modern.

Smartwatch adalah jam tangan pintar multifungsi yang membantu aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, kesehatan, hingga gaya hidup digital.

Sumber: dorangadget, nexapp