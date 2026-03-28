Nokia Mini 2026 5G Hadir Bodi Kecil, Baterai Raksasa 6.500 mAh

PASAR smartphone tahun 2026 mulai jenuh dengan layar lebar. Nokia menangkap peluang ini dengan menyiapkan Nokia Mini 2026 5G. Ini bukan sekadar ponsel mungil biasa, tapi perangkat compact yang membawa spesifikasi di luar nalar untuk ukurannya.

Layar 4.4 Inci yang Sangat Responsif

Nokia Mini mendobrak tren hp bongsor dengan layar Curved OLED 4.4 inci. Ukuran ini sangat nyaman untuk operasional satu tangan. Meski kecil, kualitas visualnya kelas atas berkat refresh rate 144Hz. Artinya, navigasi menu dan scrolling media sosial akan terasa sangat mulus tanpa lag.

Baterai 6.500 mAh: Rekor Baru Ponsel Mungil

Fitur yang paling memicu perdebatan di komunitas teknologi internasional adalah baterainya. Nokia berhasil menyematkan daya 6.500 mAh ke dalam bodi sekecil itu. Ini adalah lompatan teknologi densitas baterai yang signifikan. Pengguna tidak perlu lagi membawa power bank karena ponsel ini diklaim mampu bertahan hingga 3 hari dalam pemakaian normal. Pengisian dayanya pun singkat dengan teknologi 60W Fast Charging.

Performa Kencang dan Android 16 Bersih

Di sektor pacu, chipset Snapdragon terbaru memastikan konektivitas 5G berjalan optimal. Ponsel ini menjalankan Android 16 versi murni (stock Android). Tanpa aplikasi sampah (bloatware), kinerja sistem menjadi jauh lebih ringan dan efisien. Keamanan data juga lebih terjamin dengan pembaruan rutin langsung dari pusat.

Kamera 50MP dan Ketahanan IP68

Urusan fotografi tetap mumpuni dengan kamera utama 50MP yang sudah dilengkapi OIS (stabilizer). Foto tetap tajam meski tangan bergoyang. Selain itu, perangkat ini sudah mengantongi sertifikasi IP68, yang artinya tahan debu dan aman jika terendam air.

Nokia Mini 2026 5G adalah jawaban bagi yang rindu ponsel praktis masuk kantong tapi punya daya tahan baterai monster. Perangkat ini diprediksi akan menjadi standar baru untuk kategori compact flagship di tahun ini. (Mobile Tech Review/PhoneVerse/Z-2)