Nokia Mini 2026 5G Hadir Bodi Kecil, Baterai Raksasa 6.500 mAh

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PASAR smartphone tahun 2026 mulai jenuh dengan layar lebar. Nokia menangkap peluang ini dengan menyiapkan Nokia Mini 2026 5G. Ini bukan sekadar ponsel mungil biasa, tapi perangkat compact yang membawa spesifikasi di luar nalar untuk ukurannya.
Nokia Mini mendobrak tren hp bongsor dengan layar Curved OLED 4.4 inci. Ukuran ini sangat nyaman untuk operasional satu tangan. Meski kecil, kualitas visualnya kelas atas berkat refresh rate 144Hz. Artinya, navigasi menu dan scrolling media sosial akan terasa sangat mulus tanpa lag.
Fitur yang paling memicu perdebatan di komunitas teknologi internasional adalah baterainya. Nokia berhasil menyematkan daya 6.500 mAh ke dalam bodi sekecil itu. Ini adalah lompatan teknologi densitas baterai yang signifikan. Pengguna tidak perlu lagi membawa power bank karena ponsel ini diklaim mampu bertahan hingga 3 hari dalam pemakaian normal. Pengisian dayanya pun singkat dengan teknologi 60W Fast Charging.
Di sektor pacu, chipset Snapdragon terbaru memastikan konektivitas 5G berjalan optimal. Ponsel ini menjalankan Android 16 versi murni (stock Android). Tanpa aplikasi sampah (bloatware), kinerja sistem menjadi jauh lebih ringan dan efisien. Keamanan data juga lebih terjamin dengan pembaruan rutin langsung dari pusat.
Urusan fotografi tetap mumpuni dengan kamera utama 50MP yang sudah dilengkapi OIS (stabilizer). Foto tetap tajam meski tangan bergoyang. Selain itu, perangkat ini sudah mengantongi sertifikasi IP68, yang artinya tahan debu dan aman jika terendam air.
Nokia Mini 2026 5G adalah jawaban bagi yang rindu ponsel praktis masuk kantong tapi punya daya tahan baterai monster. Perangkat ini diprediksi akan menjadi standar baru untuk kategori compact flagship di tahun ini. (Mobile Tech Review/PhoneVerse/Z-2)
Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide hadir dengan rasio layar 4:3, Snapdragon 8 Elite Gen 5, dan baterai 5.000 mAh. Cek spesifikasi lengkapnya di sini!
Cek daftar harga Samsung Galaxy terbaru Maret 2026 di Indonesia. Dari flagship S26 Ultra dengan Snapdragon 8 Elite hingga seri A57 yang makin canggih!
OnePlus Nord 6 siap meluncur dengan baterai monster 9.000 mAh dan layar 165Hz. Cek spesifikasi lengkap, fitur Tri-Chip, dan estimasi harganya di sini!
Cari HP kamera terbaik harga 1-3 jutaan? Cek daftar DXOMARK terbaru 2026. Samsung Galaxy A16 & Redmi Note 14 unggul dengan kualitas foto rasa flagship!
