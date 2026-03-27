Spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide: Era Baru Foldable Layar Lebar

Ilustrasi Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide.(Dok. Samsung)

SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 Wide menjadi sorotan utama di pasar Smartphone tahun 2026. Dengan mengusung konsep desain "Wide", Samsung mencoba mendefinisikan ulang standar kenyamanan ponsel lipat yang selama ini dianggap terlalu ramping pada layar cover-nya.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, Galaxy Z Fold 8 Wide hadir dengan dimensi yang lebih pendek namun lebih lebar. Penggunaan aspek rasio 4:3 pada layar internal 7,6 inci memberikan pengalaman visual yang lebih menyerupai tablet kecil atau buku elektronik (e-reader).

Layar cover 5,4 inci juga kini memiliki proporsi smartphone standar, sehingga mempermudah penggunaan aplikasi tanpa perlu membuka layar utama.

Galaxy Z Fold 8 Wide menggunakan teknologi Dual Ultra Thin Glass (UTG) generasi terbaru yang diklaim mampu menyamarkan bekas lipatan (crease) hingga 80% dibandingkan seri Fold 7.

Performa dan Dapur Pacu

Untuk urusan performa, Samsung tidak main-main dengan menyematkan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset ini dirancang khusus untuk menangani beban kerja multitasking berat dan pemrosesan Galaxy AI yang lebih kompleks. Dukungan RAM hingga 16GB memastikan transisi antar aplikasi berjalan mulus tanpa lag.

Spesifikasi Utama:

Prosesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Memori: 12GB/16GB RAM LPDDR5X.

Penyimpanan: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0.

Baterai: 5.000 mAh dengan Fast Charging 45W.

Sektor Detail Spesifikasi Kamera Utama 200MP (f/1.7) + 50MP Ultrawide Layar Internal 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits Layar Eksternal 5,4" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Konektivitas 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Harga dan Estimasi Rilis

Samsung diprediksi akan melepas Galaxy Z Fold 8 Wide dengan harga mulai dari US$1.999. Di Indonesia, harga dalam Mata Uang Rupiah diperkirakan menembus angka Rp32.000.000 untuk varian dasar. Peluncuran resmi dijadwalkan pada kuartal ketiga (Q3) 2026 melalui ajang Galaxy Unpacked.

Kesimpulan

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide bukan sekadar penyegaran rutin, melainkan evolusi desain yang ditunggu-tunggu. Dengan baterai lebih besar, bodi lebih tipis, dan layar yang lebih proporsional, perangkat ini siap menjadi raja baru di segmen smartphone lipat premium. (Z-10)