Spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide: Era Baru Foldable Layar Lebar

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 Wide menjadi sorotan utama di pasar Smartphone tahun 2026. Dengan mengusung konsep desain "Wide", Samsung mencoba mendefinisikan ulang standar kenyamanan ponsel lipat yang selama ini dianggap terlalu ramping pada layar cover-nya.
Berbeda dengan generasi sebelumnya, Galaxy Z Fold 8 Wide hadir dengan dimensi yang lebih pendek namun lebih lebar. Penggunaan aspek rasio 4:3 pada layar internal 7,6 inci memberikan pengalaman visual yang lebih menyerupai tablet kecil atau buku elektronik (e-reader).
Layar cover 5,4 inci juga kini memiliki proporsi smartphone standar, sehingga mempermudah penggunaan aplikasi tanpa perlu membuka layar utama.
Galaxy Z Fold 8 Wide menggunakan teknologi Dual Ultra Thin Glass (UTG) generasi terbaru yang diklaim mampu menyamarkan bekas lipatan (crease) hingga 80% dibandingkan seri Fold 7.
Untuk urusan performa, Samsung tidak main-main dengan menyematkan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset ini dirancang khusus untuk menangani beban kerja multitasking berat dan pemrosesan Galaxy AI yang lebih kompleks. Dukungan RAM hingga 16GB memastikan transisi antar aplikasi berjalan mulus tanpa lag.
|Sektor
|Detail Spesifikasi
|Kamera Utama
|200MP (f/1.7) + 50MP Ultrawide
|Layar Internal
|7,6" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits
|Layar Eksternal
|5,4" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
|Konektivitas
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
Samsung diprediksi akan melepas Galaxy Z Fold 8 Wide dengan harga mulai dari US$1.999. Di Indonesia, harga dalam Mata Uang Rupiah diperkirakan menembus angka Rp32.000.000 untuk varian dasar. Peluncuran resmi dijadwalkan pada kuartal ketiga (Q3) 2026 melalui ajang Galaxy Unpacked.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide bukan sekadar penyegaran rutin, melainkan evolusi desain yang ditunggu-tunggu. Dengan baterai lebih besar, bodi lebih tipis, dan layar yang lebih proporsional, perangkat ini siap menjadi raja baru di segmen smartphone lipat premium. (Z-10)
