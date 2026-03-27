Jadwal Rilis & Spoiler One Piece 1178: Duel Epik Luffy-Loki vs Imu

PARA penggemar karya Eiichiro Oda kembali dikejutkan dengan bocoran terbaru One Piece Chapter 1178 yang berjudul "Waking up from Nightmare" (Terbangun dari Mimpi Buruk). Bab ini secara resmi akan dirilis pada Minggu, 29 Maret 2026, namun detail pertarungan besar di Elbaf sudah mulai terungkap.

Ringkasan Spoiler One Piece 1178

Bab dibuka dengan sampul yang memperlihatkan Eustass Kid sedang dikejar oleh seekor banteng raksasa. Cerita kemudian berlanjut ke medan tempur Elbaf yang semakin kacau.

1. Transformasi Mengerikan Imu

Setelah mengalahkan Usopp dan Brook di bab sebelumnya, Imu kini berhadapan langsung dengan Luffy dan Pangeran Loki. Imu memisahkan diri dari tubuh Gunko dan berubah menjadi wujud bayangan hitam pekat, serupa dengan transformasi yang pernah ditunjukkan Saint Saturn saat insiden God Valley.

2. Rahasia Rocks D. Xebec

Dalam dialog yang sangat krusial, Imu menggunakan teknik bernama "Diabolical Covenant" dan menusuk Luffy serta Loki dengan tentakel hitamnya. Imu berkata: "Seandainya kau menghilang dari dunia ini...!! Sama seperti yang dilakukan ROCKS!!!". Ini adalah konfirmasi langka bahwa Imu terlibat langsung dalam penghapusan Rocks D. Xebec dari sejarah.

3. Serangan Balik Nika dan Loki

Imu mencoba menggunakan teknik "Domi Reversi" untuk membalikkan keadaan, namun Luffy dan Loki tidak terpengaruh. Luffy membalas dengan Gomu Gomu no Dawn Gatling yang menembus tubuh bayangan Imu, sementara Loki menggunakan pedang Ragnir untuk membekukan Imu dan Gunko.

Jadwal Rilis Resmi

Manga One Piece Chapter 1178 dijadwalkan rilis secara legal di platform Manga Plus pada:

Platform Hari / Tanggal Waktu (WIB) Manga Plus (Viz Media) Minggu, 29 Maret 2026 22:00 WIB

Kabar Baik: Berdasarkan informasi terbaru, pekan depan TIDAK ADA JEDA (No Break). One Piece Chapter 1179 dipastikan akan terbit tepat waktu pada awal April 2026.

Bab ini ditutup dengan adegan di Mary Geoise, di mana Imu mengumumkan kepada Five Elders bahwa ia akan meninggalkan kastil Pangaea untuk sementara waktu. Apakah Imu akan turun langsung ke medan perang secara fisik? Kita tunggu kelanjutannya.