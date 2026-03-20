Berikut Rekomendasi Tablet Terbaik untuk Kuliah

TABLET adalah perangkat elektronik berupa komputer portabel layar sentuh yang ukurannya lebih besar dari smartphone, tetapi lebih ringkas dibanding laptop.

Tablet adalah komputer berbentuk tipis dan ringan yang menggunakan layar sentuh sebagai alat utama untuk mengoperasikan perangkat, baik dengan jari maupun stylus.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet Terbaik untuk Kuliah

1. Xiaomi Redmi Pad 2

Baca juga : 6 Rekomendasi Tablet Samsung Harga Rp4 Jutaan

Harga terjangkau sekitar Rp2 jutaan, layar besar 11 inci nyaman untuk belajar, baterai tahan lama.

2. Samsung Galaxy Tab A9

Performa stabil untuk tugas kuliah, sudah support multitasking, brand terpercaya.

Baca juga : 7 Rekomendasi Tablet Infinix yang Cocok untuk Gaming

3. Huawei MatePad SE 11

Layar nyaman untuk mata, desain tipis dan ringan, dan speaker bagus untuk belajar online.

4. Xiaomi Pad 6

Performa kencang, support stylus dan keyboard, cocok untuk desain dan editing.

5. Samsung Galaxy Tab S9 FE

Sudah dapat S Pen, tahan air dan debu, cocok untuk catatan digital.

6. iPad Air M3

Performa sangat cepat, banyak aplikasi produktivitas, cocok untuk jangka panjang.

Tablet adalah perangkat digital serbaguna yang menggabungkan fungsi smartphone dan komputer dalam satu alat yang praktis dan mudah dibawa ke mana saja. (Z-4)

Sumber: erablue, pricebook