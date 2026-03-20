Kena: Bridge of Spirits Tiba di Nintendo Switch 2 pada 26 Maret, Ini Detail Fiturnya!

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENGEMBANG Ember Lab secara resmi mengumumkan bahwa gim petualangan Kena: Bridge of Spirits, akan segera hadir di platform Nintendo Switch 2.
Meskipun sebelumnya hanya disebutkan akan rilis pada jendela waktu musim semi, pengembang memberikan kejutan dengan jadwal rilis yang jauh lebih cepat dari perkiraan banyak pihak, yakni pada 26 Maret 2026.
Sejak pertama kali diluncurkan di platform PlayStation pada September 2021, Kena: Bridge of Spirits telah menuai banyak pujian kritis dan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk kategori Best Independent Game dan Best Debut Indie Game di ajang The Game Awards 2021.
Versi Nintendo Switch 2 ini hadir dalam paket yang sangat lengkap. Pemain akan langsung mendapatkan akses ke seluruh konten dari Anniversary DLC yang telah dirilis sebelumnya.
Dalam gim ini, pemain akan berperan sebagai Kena, seorang pemandu roh muda yang sedang mencari Kuil Gunung suci.
Perjalanan Kena membawa pemain menjelajahi desa yang terlupakan dan membantu membebaskan roh-roh yang terperangkap.
Dalam menjalankan tugasnya, Kena dibantu oleh Rot, makhluk pendamping kecil yang menggemaskan namun memiliki kekuatan besar untuk membantu membersihkan korupsi di lingkungan sekitar.
Konten ini mencakup fitur Charmstones untuk kustomisasi gaya bermain, Spirit Guide Trials untuk menguji kemampuan pemain, berbagai kostum baru untuk Kena, hingga fitur aksesibilitas yang lebih luas.
Selain itu, mode New Game+ juga tersedia bagi mereka yang ingin mengulang petualangan dengan seluruh kemampuan yang sudah terbuka namun menghadapi tantangan musuh yang telah didesain ulang menjadi lebih sulit.
Aspek eksplorasi dan pertarungan tetap menjadi daya tarik utama dalam versi ini. Pemain dapat mencari dan mengumpulkan Rot yang tersembunyi di seluruh hutan untuk membuka kemampuan baru, serta menemukan Spirit Mail untuk membuka area-area rahasia.
Pertarungan berlangsung cepat, di mana pemain harus menguasai serangan jarak dekat dan jarak jauh sembari mengomandoi pasukan Rot untuk mengalahkan roh-roh korup.
Pendaftaran pre-order untuk gim ini telah dibuka secara resmi di Nintendo eShop. Peluncuran ini sekaligus memperkuat jajaran perpustakaan gim berkualitas pada konsol hibrida terbaru Nintendo tersebut. (Gamereactor, Nintendo Everything, My Nintendo News/Z-1)
Orangtua didorong untuk menciptakan proyek sederhana di rumah, seperti membuat karya tulis atau pengamatan alam di sekitar rumah untuk memicu rasa ingin tahu.
Salah satu indikator utama seorang anak telah mencapai tahap adiksi adalah kehilangan kontrol diri yang akut.
Melalui tema bertajuk Evolving Universe, pemain PUBG Mobile akan diajak merasakan sensasi bertarung dengan nuansa kedalaman luar angkasa yang tersedia hingga 10 Mei 2026.
Gim The Spirit Weaver besutan Star Bullet Studio ini sebelumnya sempat mencuri perhatian melalui perilisan teaser pada ajang Hari Game Indonesia.
Per 31 Januari 2026, tercatat 45% pengguna aktif harian (DAU) Roblox telah menyelesaikan pemeriksaan usia, dengan 27% di antaranya teridentifikasi berusia di atas 18 tahun.
Simak perkembangan terbaru Final Fantasy di 2026. Bocoran FFVII Remake Part 3, rumor FFIX Remake, hingga performa FFVII Rebirth di Nintendo Switch 2.
Petualangan lengkap juga dapat dinikmati dengan hadirnya Fallout 4: Anniversary Edition sekaligus peningkatan visual dan pengalaman bermain dari The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Review lengkap Nintendo Switch 2 di tahun 2026. Analisis spesifikasi T239, layar 1080p, harga di Indonesia, dan perbandingan vs Switch OLED.
Pada 2 Desember, gim petualangan epik ala Barat Red Dead Redemption dan Undead Nightmare akan tersedia untuk perangkat seluler terbaru dan konsol generasi terbaru.
Rockstar Games dikabarkan siap merilis Red Dead Redemption 2 di Nintendo Switch 2 dan menghadirkan versi upgrade untuk PS5 serta Xbox Series X/S.
