GENAP dua tahun sejak perilisannya pada 22 Maret 2024, desas-desus mengenai kehadiran konten tambahan (Downloadable Content) untuk Dragon’s Dogma 2 kembali memanas. Sebuah karya seni terbaru dari Capcom yang merayakan hari jadi kedua gim tersebut diduga kuat menyisipkan petunjuk rahasia mengenai ekspansi wilayah utara yang belum pernah dijelajahi sebelumnya.
Dalam gambar yang menunjukkan suasana hangat di sebuah kedai di Vernworth tersebut, para penggemar menemukan beberapa detail janggal yang diyakini sebagai petunjuk arah pengembangan gim selanjutnya. Salah satu poin yang paling disorot adalah sosok karakter misterius yang berdiri membelakangi kamera.
Karakter misterius dalam artwork tersebut memiliki gaya rambut kuncir kuda yang tidak dikenali oleh para pemain, serta mengenakan pakaian musim dingin yang terlihat sangat tebal. Mengingat sebagian besar wilayah dalam gim utama memiliki iklim yang cenderung hangat (Vermund) dan gersang (Battahl), keberadaan karakter dengan busana musim dingin ini memperkuat dugaan adanya wilayah baru bertema salju.
Hingga Maret 2026, Dragon’s Dogma 2 tercatat telah terjual lebih dari 4 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu IP mainstream terkuat milik Capcom saat ini.
Spekulasi ini semakin diperkuat oleh temuan seorang penggemar berat lore Dragon’s Dogma yang berhasil menerjemahkan tulisan pada sebuah surat di atas meja dalam gambar tersebut. Surat yang ditulis menggunakan alfabet Gransys itu berbunyi: "Sightings of griffins flying in from the northern region of Organ have been confirmed."
Wilayah "Organ" sendiri belum pernah muncul atau dapat dijelajahi dalam gim utama. Namun, sebelumnya akun media sosial resmi gim ini sempat mengunggah gambar Griffin yang terbang di atas pegunungan bersalju yang asing bagi para pemain, yang kini diyakini sebagai bagian dari wilayah Organ tersebut.
Meskipun Capcom belum memberikan pernyataan resmi, antusiasme penggemar sulit untuk dibendung. Pola ini serupa dengan strategi Capcom pada seri pendahulunya yang merilis edisi Dark Arisen untuk memperluas konten permainan secara signifikan.
Jika melihat jadwal rilis konten Capcom lainnya, seperti dukungan untuk Monster Hunter Wilds, bukan tidak mungkin petualangan baru di pegunungan utara Organ akan segera menjadi kenyataan bagi para Arisen dalam waktu dekat. Kehadiran DLC ini diharapkan tidak hanya menambah wilayah baru, tetapi juga memperbaiki tantangan endgame dan variasi monster yang selama ini diminta oleh komunitas.
(The Gamer, GameReactor, PCGamesN/H-3)
