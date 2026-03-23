GTA 6 Dipastikan Bebas Iklan, Take-Two Pilih Jaga Pengalaman Pemain

KABAR melegakan datang bagi para penggemar Grand Theft Auto VI. Di tengah kekhawatiran soal maraknya iklan dalam game modern, developer memastikan bahwa GTA 6 tidak akan menghadirkan iklan yang mengganggu jalannya permainan.

CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, secara tegas menolak gagasan penyisipan iklan yang tidak bisa dilewati (unskippable ads) dalam video game premium. Dalam wawancara dengan The Game Business yang dilansir Outlook Respawn, ia menegaskan bahwa langkah tersebut dinilai tidak adil bagi pemain yang sudah membayar mahal.

Menurut Zelnick, ada perbedaan jelas antara game gratis (free-to-play) dengan game berbayar penuh. Ia menilai, pemain yang mengeluarkan biaya sekitar $70 hingga $80 AS untuk sebuah game seharusnya mendapatkan pengalaman bermain yang utuh tanpa gangguan iklan.

Kehilangan Potensi Miliaran Dolar dari Iklan

Keputusan ini terbilang berani, mengingat potensi pendapatan dari iklan dalam game sangat besar. Berdasarkan laporan dari Mordor Intelligence, pasar iklan dalam game global diprediksi menembus lebih dari $131 miliar AS pada 2026.

Bahkan, data internal Take-Two menunjukkan bahwa seri NBA 2K dimainkan hingga 2,5 miliar kali setiap tahun. Analis industri Matthew Ball menilai angka tersebut membuka peluang besar bagi brand seperti Ford Mustang, The Avengers, hingga Old Spice untuk memasang iklan, terutama di momen seperti loading screen atau matchmaking.

Namun demikian, Take-Two memilih untuk tidak memanfaatkan peluang tersebut secara agresif. Perusahaan memang masih menyisipkan iklan terbatas di NBA 2K, tetapi hanya jika sesuai dengan konteks permainan, seperti papan reklame di dalam stadion yang memang ada di dunia nyata.

Zelnick juga menegaskan bahwa iklan semacam itu bukan sumber pendapatan utama. Perusahaan lebih mengandalkan penjualan game dan transaksi tambahan dalam game sebagai tulang punggung bisnisnya.

Di tengah tren industri game yang semakin agresif mencari sumber monetisasi baru, langkah Take-Two ini dinilai berbeda. Banyak perusahaan mulai mempertimbangkan iklan sebagai cara untuk menutup biaya produksi yang terus meningkat.

Namun, Take-Two justru memilih mempertahankan pengalaman bermain yang imersif. Zelnick bahkan optimistis bahwa hampir semua pemilik konsol dewasa di dunia akan membeli GTA 6, sehingga perusahaan tidak perlu bergantung pada iklan untuk meraih keuntungan.

Jelajahi Vice City tanpa Gangguan

Meski jadwal rilis versi PC masih belum diumumkan, para pemain kini bisa bernapas lega. Saat akhirnya kembali menjelajahi Vice City, pengalaman bermain dipastikan tidak akan terganggu oleh jeda iklan komersial.

Sebagai gantinya, GTA 6 kemungkinan tetap mempertahankan ciri khasnya berupa parodi brand dalam dunia game, yang selama ini menjadi bagian dari identitas seri tersebut.

Dengan peluncuran yang dijadwalkan pada 19 November 2026 (untuk konsol), keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Take-Two masih memprioritaskan kenyamanan pemain di atas potensi keuntungan jangka pendek.

