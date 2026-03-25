Gim The Spirit Weaver Siap Rilis di Steam 1 April 2026

Poster gim The Spirit Weaver(MI/HO)

KOLABORASI antara StarBullet Studio dan GameChanger Studio resmi mengumumkan tanggal perilisan visual novel terbaru mereka, The Spirit Weaver. Gim bertema kartu Tarot ini dijadwalkan meluncur di platform Steam pada 1 April 2026 mendatang.

Langkah ini diambil menyusul kesuksesan versi demo pada ajang Steam Next Fest, Februari lalu, yang berhasil menarik minat lebih dari 1.000 pemain.

Proyek ini pertama kali diperkenalkan ke publik dalam ajang Hari Game Indonesia (HARGAI) 2025 dan sejak itu terus mencuri perhatian melalui visual serta narasi emosionalnya.

Dari Tugas Kuliah ke Industri Profesional

Menariknya, The Spirit Weaver merupakan buah karya yang berawal dari ruang kelas di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2024. Proyek yang awalnya merupakan tugas mata kuliah desain gim ini kemudian dilirik oleh GameChanger Studio untuk diterbitkan secara profesional.

Dosen Game Design ITB, Intan R. Mutiaz, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian para mahasiswa tersebut.

"Momen ini merupakan puncak sinergi yang kuat antara kampus dan industri. Saya sangat bangga sebagai dosen Game Design karena kreasi mahasiswa kami tidak hanya berhenti di ruang kelas. Karya mereka telah berkembang menjadi karya nyata yang relevan berkat dukungan industri. Selamat yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa atas kerja keras dan dedikasi yang membawa mereka pada pencapaian ini," ujarnya.

Menjelajahi Alam Roh Melalui Tarot

Dalam gim ini, pemain berperan sebagai Alora, seorang pembaca Tarot yang bertugas membimbing jiwa-jiwa terhilang di alam mistis.

Pemain akan berhadapan dengan ancaman supranatural yang disebut The Entropy, sembari mengungkap beban masa lalu Alora sendiri.

Mekanik utama permainan ini melibatkan interpretasi kartu Tarot untuk menentukan nasib karakter yang ditemui.

Kezia Lawrence, Game Designer di StarBullet Studio, menjelaskan bahwa mereka ingin membawa isu kesehatan mental dan refleksi diri ke dalam sebuah medium yang interaktif.

"Kami ingin membuat gim yang dapat dipahami oleh banyak pemain dengan berbagai pergumulan manusiawi mereka melalui karakter-karakternya. Kami juga ingin memperkenalkan bagaimana Tarot dapat digunakan sebagai medium refleksi diri, refleksi bersama, dan penyembuhan, meskipun melalui mekanik pembacaan kartu yang disederhanakan. Sebagai pengembang pemula, kami sangat berterima kasih atas masukan dan dukungan kalian. Kami senang mengetahui bahwa kisah gim kami beresonansi dengan kalian, dan kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi melalui perilisan penuh nanti," ungkap Kezia.

Fitur Utama Gim

The Spirit Weaver menawarkan penceritaan yang sangat dipengaruhi oleh pilihan pemain (choices matter). Beberapa fitur unggulan yang ditawarkan antara lain:

Narasi Emosional: Mengeksplorasi tema duka, pemulihan, dan pertumbuhan pribadi.

Gameplay Berbasis Empati: Keputusan pemain dalam menginterpretasikan kondisi emosional karakter akan menentukan alur cerita.

Berbagai Akhir Cerita: Setiap pilihan memberikan hasil akhir yang berbeda bagi perjalanan Alora.

Gim ini akan diterbitkan oleh GameChanger Studio bersama CC Games dan BEEP, serta menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara talenta akademik dan industri game nasional. (Z-1)